Último en la tabla y a días del clásico, Unión echó a su DT

El fútbol sanjuanino siempre tiene sorpresas. Culminada la segunda fecha, la Comisión Directiva de Unión de Villa Krause decidió terminar la era Carlos Vera. El equipo está último y aún no consigue sumar en el campeonato doméstico.

"Por razones de común acuerdo, Carlos Vera no seguirá al frente de la primera división" , publicaron en la cuenta oficial del Azul.

El entrenador no tuvo mucho margen de error y a la segunda, lo sacaron. En el debut cayó frente a San Martín y después no pudo de local ante Atenas de Pocito. La CD no bancó el proceso y decidió ponerle fin a su mandato para poder revertir la situación cuanto antes, teniendo en cuenta que este viernes enfrentará a Trinidad en el clásico de Rawson.

Su lugar lo ocupará Daniel Gómez, quien deberá tomar el mando y delinear el equipo para el clásico del viernes en el Barrio Atlético.