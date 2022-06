Última fecha, partidos en simultáneo y un clásico: la 19 'está que quema

Todos los encuentros que van en busca de un lugar van a ser atrapantes. En el caso de Trinidad, tiene 28 puntos y está ocupando la octava posición de los que clasifican, tendrá un partido más que clave y duro cuando visite a Unión de Villa Krause en el clásico de Rawson. El León tiene un partidazo y en frente tiene al mejor del certamen en la general. El Azul ganó todo y querrá cerrar la última siendo más que anfitrión y dando una buena imagen ante los hinchas.

image.png

Del Bono, por su parte, suma 29 puntos y está séptimo. Haber ganado el choque pendiente frente a Rivadavia lo colocó en una buena posición y deberá viajar a Pocito solamente dependiendo de él. Los Bodegueros se cruzarán frente a Atenas, equipo que está antepenúltimo en la tabla. En el caso de perder, el conjunto de la Esquina Colorada tendrá que cruzar los dedos para que algunos resultados lo acompañen.

s.jpg

Particular es el caso de Colón y 9 de Julio. Están en la lista de los equipos que definen y se juegan el boleto entre ambos, el que pierde queda afuera. El Merengue acumula 28 unidades y por ahora está noveno, pese a que tiene los mismos puntos que el León. Para clasificar no le sirve otra opción que ganar y eliminar al equipo del Este. Por el otro están los nuevejulinos con las mismas unidades (28) pero con diferencia de gol. Tanto Colón como 9 de Julio irán concentrados desde el minuto cero para no darle respiro a su rival y ser el próximo clasificado a la siguiente instancia.

image.png

Sin título.jpg

Por último aparece Marquesado. Por la lejanía en la tabla pareciera que no tuviese chance, pero es otro de los que no se quiere perder el lugar en cuartos. El Far West tiene 27 unidades y de ganar entraría en zona pero tendrá que sentarse a esperar q ver cómo se da el resto de los partidos y si los resultados lo acompañan. Recibirá en su cancha a Villa Obrera.

s.jpg

LA FECHA COMPLETA

Sábado 25 de Junio

Árbol Verde vs. Peñarol

Desamparados vs. Aberastain

Juventud Unida VS. San Lorenzo

Marquesado vs. Villa Obrera

San Martin vs. Alianza

Unión vs. Trinidad

9 de Julio vs. Colón Junior

Atenas vs. Del Bono

Domingo 26 de Junio

Juv. Zondina vs. Carpintería

Sarmiento vs. Rivadavia

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES