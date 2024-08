Trinidad, en picada: tensión entre la gestión de Horacio Díaz y el Triunvirato Normalizador

Trinidad fue intervenido. Los papeles en el club no están en orden y el Triunvirato Normalizador tomó cartas en el asunto hasta que haya una Asamblea. Este martes, en la sala de conferencia del club se reunió gente del Triunvirato y Horacio Díaz , el que estuvo al frente del club León. Clima tenso, la disputa por la verdad y ¿acusaciones?

En la sala del club los representantes tuvieron la palabra. Horacio Díaz, quien preside al club León desde ha 10 meses, tomó la palabra: "Ese presidente (por él) se la bancó hasta el viernes, entonces tendrías que haber ido a preguntar por qué no estaba el tesorero. Y la otra, sabes cuánto nos dejaron ustedes en el libro de caja, menos $800 mil pesos, y me decís que mi Comisión estaba partida porque no estaba el tesorero... pero el tesorero, se estaba robando la plata, cumpa, tengo la denuncia hecha".

image.png

"Ustedes del Tribunal, discúlpenme, pero lo que han hecho es una aberración al club. Tendrían que haber ido a preguntar, nunca fueron a preguntar nada. De la mano de Mauricio Lara y Santiago Latorre ustedes están acá, es así el tema. Por un voto en la Liga Sanjuanina, por eso los han metido acá y me han venido a perjudicar a mí, que venía bien el club. Todo se paga, hemos tenido todo al día", dijo.

Ante eso y después de varios cruces, el Triunvirato Normalizador puso voz en Romina De las Nievez Gonzáles, quien aseguró: "La idea de esto es poner a disposición la resolución de personería jurídica, donde acata que haya un Triunvirato Normalizador en el club. Esto tiene un antecedente que es la expulsión del tesorero, un expediente por denuncia de la situación del club y un expediente para fijar fecha de reempadronamiento. Se les dio días para que la Comisión Directiva haga su defensa, pero al estar dividida asiente y toma. Tienen que hacer todo lo correspondiente para que haya un llamado de Asamblea.

image.png

EL COMUNICADO DE LA INTERVENCIÓN DEL CLUB ATLÉTICO TRINIDAD:

image.png

CLIMA TENSO EN TRINIDAD: