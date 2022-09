Tres fechas en juego y una finalísima: Desamparados y Peñarol, por la tan ansiada victoria

No queda nada para que el Torneo Federal A culmine. Los equipos sanjuaninos se juegan fichas importantes de cara a lo que será su futuro en la categoría. Ambos tienen diferentes cosas en juego, Desamparados por va por otra final para no descender y Peñarol , a todo o nada para entrar en los 8 mejores equipos que clasificarán a la siguiente instancia por el ascenso. Este finde por la fecha 32, uno de visitante y el otro de local.

El Puyutano tiene una a favor y la otra en contra. El tema a favor, es que para estos tres últimos partidos, será local en dos y podrá aferrarse y hacerse fuerte en casa para sacar un buen resultado. Y el que tiene en contra, es que si no gana o empate este finde, estaría casi condenado al descenso, aún así, quedándole una nueva chance frente al encuentro más que directo con Liniers de Bahía Blanca.

Por su parte, el que tendrá que armar las valijas y viajar junto a una nueva ilusión es Peñarol. El Bohemio que dirige Cristian Bove visita General Pico de La Pampa para chocar ante Sansinena el sábado a las 16hs. El equipo chimbero tiene 34 puntos y está a 5 de entrar en clasificación. Para este encuentro no solo será ganar, si no especular que los que están arriba no sumen, para poder subir escalones.

Sacando cuentas, si Peñarol no consigue un triunfo este fin de semana, sus esperanzas por clasificar estarían complicadas, ya que si o si tendría que sumar 6 en la otras que queden pero dependiendo que Argentino de Monte Maíz, Círculo Deportivo y Ferro no saquen tres puntos. Partido clave por el sueño de la clasificación.

