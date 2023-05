Tras una seguidilla de malos resultados, Bove se fue de Peñarol

image.png

El DT contaba con el respaldo del presidente Oscar Cuevas, pero este sábado fue él mismo quien decidió partir del club. Con insultos de los hinchas apenas terminó el encuentro, Bove se fue hasta los vestuarios y le comunicó al plantel su renuncia al cargo de Director Técnico, según trascendió en la tarde de este sábado.

A los minutos, expresó ante los medios presentes en el cesped: "Nos vamos para descomprimir la situación. Hay gente que no descansa hasta ver esto derrumbado. Esta gente no va a parar hasta que esto no esté en el piso, no se dan cuenta que el único perjudicado es el club", expresó Bove haciendo referencia a los dirigentes que nunca estuvieron de acuerdo con su llegada a Chimbas.

Y sobre los insultos recibidos por la parcialidad bohemia, el ahora ex DT agregó: "Estoy convencido que nosotros no nos merecemos esto, el insulto, el maltrato. Nosotros hemos hecho mucho por el club, hemos logrado lo más histórico para la institución, el ascenso a la categoría", expresó.

En la semana, la dirigencia deberá definir al reemplazante.