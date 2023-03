Los dirigentes avisaron que no le prestarán el estadio a Cristian Bove: "En todo caso, se lo alquilamos"

Federal A Peñarol no pudo en La Pampa y cayó ante Ferro

La postura de prohibirle el ingreso a las instalaciones del club al DT elegido por Oscar Cuevas fue ratificada por Luis Varela, un importante dirigente de Peñarol. "Hay que tener en claro que fue declarado ´persona no grata` y esto no tiene nada que ver con los jugadores. Ellos no tienen cancha para jugar de local, porque de hecho la ocuparemos para un torneo de veteranos. En todo caso, se la alquilamos. Eso lo vamos a definir en los próximos días", adelantó a este medio.