Tras el papelón en Mendoza, ¿se va Demichelis?

La estrepitosa caída de River en Mendoza a manos de Godoy Cruz fue lo más parecido a un pandemonium para Martín Demichelis. Su equipo no le volvió a responder futbolísticamente y fue derrotado por 2-1 contra un Tomba que no había ganado en las primeras siete fechas de la Liga Profesional. Para colmo, los hinchas que viajaron a la provincia vitivinícola estallaron contra los jugadores y los insultaron con un contundente cantito bajo la consigna de que "pusieran huevos porque no jugaban con nadie". Más allá de estar debilitado tras el golpe, la dirigencia encabezada por Jorge Brito quiere que continúe en el cargo con miras a los octavos de final de la Copa Libertadores.