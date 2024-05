Toni Kroos se retira del fútbol tras jugar la Eurocopa 2024

La decisión dejó atónitos a todos los fanáticos del fútbol. Hace unos años decidió dejar su lugar en la selección alemana pero después volvió y fue un alivio para muchos. Ahora esta decisión es definitiva y no tendría vuelta atrás.

“17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin.

¡Nunca olvidaré esta década tan apasionante exitosa!

Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al Club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último.

Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club.

Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!”

July 17th, 2014 - the day of my presentation at Real Madrid, the day that changed my life. My life as a footballer - but especially as a person. It was the start of a new chapter at the biggest club in the world. After 10 years, at the end of the season this chapter comes to an end. I will never forget that insolent successful time! I would particularly like to thank everyone that welcomed me with an open heart and trusted me. But especially I would like to thank you, dear Madridistas, for your affection and your love from the first day until the last one. At the same time this decision means that my career as an active footballer will end this summer after the Euro championship. As I have always said: Real Madrid is and will be my last club. I am happy and proud, that in my mind I found the right timing for my decision and that I could choose it by my own. My ambition was always to finish my career at the peak of my performance level. From now on there is only one leading thought: a por la 15!!! HALA MADRID Y NADA MAS!