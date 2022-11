Toda una vida detrás del hockey: amor inseparable, la primera transmisión improvisada y el dúo con su hijo Enzo

"Al hockey no lo jugué nunca, no lo sé ni patinar. Yo trabajaba en una empresa de cerámica que ya no existe. Un día de esos, mi compañera, mamá de Juan Manuel Garcés, hoy DT de la Selección Argentina Sub 19, me hizo el comentario de que su hijo estaba jugando. Cuando le llegó el debut en Primera, me invitó a verlo, ya que yo vivía cerca del club Olimpia. Lo que vi me gustó y desde ese momento empezó esta relación con el hockey sobre patines", comenta Juan Carlos Muñoz.

"Desde ese momento me hice simpatizante de Olimpia, y obviamente fanático de Juan Manuel, que era el hijo de mi compañera. La pasión por el hockey nació de ahí" "Desde ese momento me hice simpatizante de Olimpia, y obviamente fanático de Juan Manuel, que era el hijo de mi compañera. La pasión por el hockey nació de ahí"

Agitando un poco la caja de los recuerdos, Juan Carlos afirmó que el primer relato junto a su hijo Enzo -que en ese momento tenía 16 años-, fue en 1991. Improvisado y de sorpresa.

image.png

"No estaba previsto relatar. Con Enzo fuimos a Concepción con un equipito y había un programa de ahí, de esos nocturnos que pasan música e información. En ese momento no sé qué pasó por la cabeza del chico que estaba y preguntó ´¿Y si lo transmitimos?'. Y sin pensarlo lo hicimos, no teníamos anunciantes, nada. Pero gracias a la generosidad de ese muchacho, lo pudimos hacer. Me acuerdo que nos escucharon directivos de la radio. Ahí arrancó esta historia que fue creciendo. Se trasformó en algo impensado", expresa Juanca.

De la cabina, Enzo es el que relata y Juan Carlos el comentarista. El primer Mundial juntos se lo anotaron en 1995

Una vida detrás del hockey: amor inseparable, la primera transmisión y el dúo con su hijo Enzo

Sin pensar mucho las virtudes que tiene el hockey sobre patines y del por qué este amor tan repentino e inseparable, Juanca confiesa que "no se encuentra en cualquier lugar": "Todo pasa por el ambiente. el entorno. Hice muchísimos amigos dentro del hockey y que incluso ya no están, pero que sigo extrañando. A esto no lo encontré en el fútbol, que fue el primer deporte que hice".

https://scontent.faep41-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/296133928_5620453441319295_1770750241566348328_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeF2JFPtL0VazcXWZAfos6fZdv4tMgJ4nh52_i0yAnieHtPs24JytRDMiFWDA9YVJjtzDWWoQ9O28v_MXc34c97C&_nc_ohc=oDqT2d4zLpUAX-vsr2i&_nc_ht=scontent.faep41-1.fna&oh=00_AfB6G1osNOB9uOpL1VFmA2O-1ynmRW722HP10beEco-NDg&oe=63680F23

Podría haber elegido infinidades de trabajos y profesiones a lo largo de su vida, pero no le costó mucho decidirse y el corazón tuvo mucho que ver.

"De chico tuve la iniciativa, la idea de trabajar en periodismo, por lo menos incursionar en ese ambiente que realmente me gustaba. Siempre fui muy fanático de la radio, me gustaba escuchar partidos de fútbol, pero no me terminaba de decidir. Hasta que con la invitación de mi amigo y a pesar de que ya era grande para empezar, dije, 'bueno, me gustó y prendió'. Y acá estoy todavía, haciendo esto 32 años después", señala.

"Es una de las pocas cosas que hice en mi vida con mucho placer, porque esto no es solo un trabajo, es un cable a tierra, es desenchufarme de los problemas diarios, el disfrutar, el poder viajar, cosa que no se si hubiese podido hacer si no hubiese sido por el deporte" "Es una de las pocas cosas que hice en mi vida con mucho placer, porque esto no es solo un trabajo, es un cable a tierra, es desenchufarme de los problemas diarios, el disfrutar, el poder viajar, cosa que no se si hubiese podido hacer si no hubiese sido por el deporte"