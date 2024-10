Tobías Martínez, del futuro incierto al posible cambio de marca: "Pelearé por conseguir el pase"

Al Turismo Carretera le quedan dos presentaciones y los pilotos ya se encuentran planificando la temporada que viene. Ante eso y conocerse hace unos días que Marcos Landa no continuaría junto al equipo de Trotta Racing, la situación de Tobías Martínez se puso sobre la mesa. ¿Qué dijo Esteban Trotta?

Video Castigo, choque picante y un justo 5to puesto: así fue el paso de Tobías Martínez en el TC Pick Up que tuvo pista en San Juan

Con este panorama y cuando todavía resta que el TC corra en Toay y La Plata, se asoma Ignacio Faín (hoy piloto de TC Pista) como el reemplazante de Marcos Landa en el 2025. El cabecilla y titular del equipo confirmó que el santafesino, ya integrante de su estructura, podría ser una opción. Y si bien eligió no dar nombres, dejó en claro que otros pilotos de TC han consultado por la butaca que está dejando libre el uruguayo.

¿Qué pasa con Tobías Martínez?

El sanjuanino dejó en claro en el portal de Campeones la intención de pasar a Chevrolet, pero no le cerró las puertas a una continuidad con Torino.

"Mi corazón está en Chevrolet y pelearé por conseguir el pase. En caso de que no, haré otro año con Torino, pero está difícil porque siento que no está a la altura de un Mustang, un Camaro, el Camry o Challeger", dijo el piloto sanjuanino.

"Tobías ganó este año en su debut. A Marcos ni siquiera le pudimos dar eso. Que Tobías quiera seguir por otro lado no me sorprendería, si bien no hablamos todavía", manifestó el titular del equipo al respecto.