miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga Profesional

Tigre le cortó la alegría a Lanús, le ganó en la Fortaleza y se metió en los cuartos de final

El equipo de Mataderos se aferró al gol de Romero y se impuso por la mínima en su visita al Sur. Con este resultado se mete de lleno en la próxima instancia, donde se medirá frente al Racing de Costas.

Por Antonella Letizia
Tigre
image

En un partido cargado de tensión y con mucho en juego, Tigre superó 1-0 a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez y se quedó con el último boleto disponible a los cuartos de final de la Liga Profesional. El Matador selló su clasificación gracias al gol de David Romero y ahora se cruzará con Racing en Avellaneda.

Lee además
con losada como heroe, lanus se corono campeon de la sudamericana frente a mineiro
En Paraguay

Con Losada como héroe, Lanús se coronó campeón de la Sudamericana frente a Mineiro
la emotiva despedida de horacio tijanovich: sepan que deje todo de mi por este club
Baja sensible para San Martín

La emotiva despedida de Horacio Tijanovich: "Sepan que dejé todo de mí por este club"

El encuentro comenzó con un ida y vuelta dinámico, sin un claro dominador. Los dirigidos por Victoria golpearon primero con un intento de Elías Cabrera que, tras desviarse en Ignacio Russo, se fue por poco. Lanús respondió de inmediato con una acción de Ramiro Carrera: controló dentro del área y giró para definir, aunque su tiro terminó por encima del arco.

El Granate volvió a acercarse con una combinación entre Eduardo Salvio y Marcelino Moreno que terminó en un cabezazo de Rodrigo Castillo, nuevamente desviado. Tigre respondió con la pelota parada: Sebastián Medina sacudió el palo con un fuerte disparo que pudo haber cambiado la historia antes del descanso.

La intensidad no bajó. Castillo volvió a ganar en las alturas, esta vez obligando a Felipe Zenobio a intervenir con una gran respuesta.

A los pocos minutos del segundo tiempo, el Matador encontró lo que tanto buscaba. Russo remató dentro del área, el balón se desvió en el camino y Romero, tirándose al suelo, logró empujarla a la red a los 48 minutos para establecer la ventaja.

Lanús reaccionó con vehemencia y hasta logró convertir a través de Castillo, pero el VAR llamó al árbitro Leandro Rey Hilfer y el festejo quedó anulado por una mano previa del delantero en la disputa del balón con Zenobio.

En los últimos instantes, el local se lanzó con todo en busca del empate. Marcelino Moreno y Alexis Segovia estuvieron cerca de conseguirlo, pero sus remates se fueron apenas desviados.

Con sufrimiento hasta el cierre, Tigre celebró un triunfo clave que le asegura enfrentarse ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, mientras que el Granate se despide del certamen.

Los demás duelos de cuartos de final ya confirmados son: Boca vs. Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Barracas Central.

Seguí leyendo

El vicepresidente de River le puso más pimienta al título de Central: "No hubo votación"

Video: el trofeo gigante que se ganó un equipo de Formosa al quedarse con la Liga Juarense

Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión

Aseguran que Macri frenó el descenso de San Lorenzo para ayudar a Marcelo Tinelli

Llegó entre murmullos y se va como una estrella: Sebastián Villa confirmó su salida de Independiente Rivadavia

San Juan cosechó una gran cantidad de medallas en el Campeonato Argentino de Pista

El Cantoni se prepara para una noche histórica: PacMan Fernández va por el título mundial AMB Gold

Argentina y España no se cruzarían hasta la final del Mundial 2026: la inédita medida que tomó la FIFA

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
llego entre murmullos y se va como una estrella: sebastian villa confirmo su salida de independiente rivadavia
Por la puerta grande

Llegó entre murmullos y se va como una estrella: Sebastián Villa confirmó su salida de Independiente Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

La tormenta en San Juan.
Atención

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones
Giro de 180 grados

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

Los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan siguen en alerta por sus puestos de trabajo y salarios. Hacen asambleas diarias.
Alerta

Recrudece la tensión en Vialidad Nacional San Juan: asambleas diarias y fuga de profesionales por el desfinanciamiento

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

Te Puede Interesar

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor. 
Clima

Jueves caluroso y pleno de sol en San Juan: una jornada para cuidarse bajo el sol

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Una cata de pasas en el camino para obtener la Identificación Geográfica y el logo que certificará su procedencia
Producción

Una cata de pasas en el camino para obtener la Identificación Geográfica y el logo que certificará su procedencia