Tigre le cortó la alegría a Lanús, le ganó en la Fortaleza y se metió en los cuartos de final

En un partido cargado de tensión y con mucho en juego, Tigre superó 1-0 a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez y se quedó con el último boleto disponible a los cuartos de final de la Liga Profesional. El Matador selló su clasificación gracias al gol de David Romero y ahora se cruzará con Racing en Avellaneda.

El encuentro comenzó con un ida y vuelta dinámico, sin un claro dominador. Los dirigidos por Victoria golpearon primero con un intento de Elías Cabrera que, tras desviarse en Ignacio Russo, se fue por poco. Lanús respondió de inmediato con una acción de Ramiro Carrera: controló dentro del área y giró para definir, aunque su tiro terminó por encima del arco.

El Granate volvió a acercarse con una combinación entre Eduardo Salvio y Marcelino Moreno que terminó en un cabezazo de Rodrigo Castillo, nuevamente desviado. Tigre respondió con la pelota parada: Sebastián Medina sacudió el palo con un fuerte disparo que pudo haber cambiado la historia antes del descanso.

La intensidad no bajó. Castillo volvió a ganar en las alturas, esta vez obligando a Felipe Zenobio a intervenir con una gran respuesta.

A los pocos minutos del segundo tiempo, el Matador encontró lo que tanto buscaba. Russo remató dentro del área, el balón se desvió en el camino y Romero, tirándose al suelo, logró empujarla a la red a los 48 minutos para establecer la ventaja.

Lanús reaccionó con vehemencia y hasta logró convertir a través de Castillo, pero el VAR llamó al árbitro Leandro Rey Hilfer y el festejo quedó anulado por una mano previa del delantero en la disputa del balón con Zenobio.

En los últimos instantes, el local se lanzó con todo en busca del empate. Marcelino Moreno y Alexis Segovia estuvieron cerca de conseguirlo, pero sus remates se fueron apenas desviados.

Con sufrimiento hasta el cierre, Tigre celebró un triunfo clave que le asegura enfrentarse ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, mientras que el Granate se despide del certamen.

Los demás duelos de cuartos de final ya confirmados son: Boca vs. Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Barracas Central.