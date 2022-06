"Te ahorca y te pega": el duro relato de una de las denunciantes de Villa

El futbolista de Boca Juniors , Sebastián Villa , fue acusado por un nuevo caso de abuso sexual y la declaración de la mujer ante la Justicia brindó estremecedores detalles. “Él se bajo los pantalones y se subió encima mío”, aseguró y explicó los motivos por los cuales no reveló su historia anteriormente y por qué no iniciará otra causa.

En el principio de su relato, la mujer contó ante la funcionaria: “En el living yo le dije si me regalaba una camiseta, yo soy hincha de Boca, y me dijo que sí, ahí estaba Vikingo con su novia y Sebastián dijo que ahí había una habitación, él me agarró del brazo y de dos empujones me metió a la pieza, fue dos segundos”.

Luego, la mujer describió: “Cerró la puerta. Me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta”. “Me empezó a besar, a besar, yo me quería correr y él me besaba igual en la boca. Cuando yo intento salir de la pieza, él me empujó a la cama”, agregó.

Allí brindó los detalles más dramáticos que habría vivido con Sebastián Villa. “Yo quería salir de la pieza y forcejeamos, forcejeamos, el igual me agarraba de los brazos me empujaba a la cama, no entendía que le decía que no, estaba muy borracho. Él se bajo los pantalones y se subió encima mío”, indicó la denunciante.

Por otra parte, la mujer también detalló su intento para escapar de la situación de abuso: "Yo en ese momento estaba en la cama y le mandé mensaje a mi amiga a ver si me venía a buscar. Porque Vikingo estaba del otro lado de la puerta que estaba cerrada, cuando yo quería abrir la puerta, Villa me empujaba a la cama".

"Él en un momento me arrancó la bombacha y él cuando ya estaba encima mío, le dije que se ponga un preservativo o se saque la ropa. Él me tenía agarrada de los brazos y si bien me apoyaba, no llegó a penetrarme porque yo me corría. Yo le pedía que se pusiera el preservativo, que se sacara el buzo, eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación", manifestó ante la fiscal de la causa.

Finalmente completó: "En ese momento yo pude abrir la puerta y mi amiga estaba del lado de afuera diciéndole a Vikingo que abra la puerta y Vikingo me dijo que el trabajaba para Villa, no para mí. Cuando salgo de la pieza, mi mejor amiga me dijo que nuestros amigos nos estaban esperando afuera en el auto".