Su análisis, las dos pruebas que no fueron y el 'gustito amargo' por no poder cumplir en los Paralímpicos

Los Juegos Paralímpicos terminaron para María José Quiroga , la albardonera del ciclismo adaptado que estuvo participando junto a su guía Micaela Barroso. Este viernes no se pudo presentar en la etapa de ruta y tuvo que abandonar antes de largar por un problema de salud. La 'Peke' habló con Tiempo de San Juan : su análisis, las dos pruebas que no fueron y el 'gustito amargo' por no poder cumplir. "Quiero pedir disculpas", dijo.

"Ya estaba lista. Estábamos en la previa de la etapa, pero no me pude presentar a la largada", contó la ciclista sanjuanina tras el inconveniente de salud antes de largarse a la ruta.

"El circuito es bastante duro y no es para menos porque estamos en un juego Paralímpico y tiene que ser así", había dicho la ciclista albardonera en los días previos.

image.png

"Me siento frustrada por no poder entrar en la prueba, siento como que estuvieron tan pendientes de mí y fui una decepción", se descargó Majo, quien tiene de guía a Micaela Barroso. Vale destacar, que en la etapa anterior, la contrarreloj, decidieron no correr para guardar piernas para el pelotón, su fuerte. Sin embargo, no pudo ser: "Le quiero pedir disculpas a San Juan".

image.png

"Ahora vamos a preparar nuestras cosas para regresar y después arranca un nuevo proceso. Voy a seguir entrenando para estar a disposición de lo que suceda. Quiero ver que más puedo lograr, pero yo quiero continuar", cerró Majo, que a pesar de estar golpeada anímicamente por la etapa que no pudo correr, se mostró positiva para las competencias futuras en el tándem.