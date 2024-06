Majo Quiroga y el día después de conseguir el boleto a París: "Vivía en un rancho de caña y comía cuando había, y lograr esto es increíble"

Sonriente, acompañada de Willy Quinteros, su guía en sus entrenamientos en San Juan, Majo cuenta que después de que el técnico de la Selección Argentina le confirmó su participación en las olimpiadas (y la de su compañera, Micaela Barroso) prácticamente no pudo pegar un ojo. Al mismo tiempo, se la pasó contestando llamadas y mensajes, pues su teléfono no ha parado de sonar desde la tarde del lunes.

"Cuando me llamó Martín Ferrari no lo podía creer. La esperábamos, pero al mismo tiempo fue como inesperado el momento. La verdad es que estoy muy contenta. Lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Willy y después llamé a mi tía, a mis amigas más íntimas", dice de antemano la protagonista.

IMG-20240618-WA0115.jpg

La deportista confiesa que apenas se enteró de la noticia recordó a su abuela Elba, quien se encargó de criarla después de perder, con apenas 6 años de vida, a su mamá a causa de un cáncer. María José creció junto a sus hermanos, en Campo Afuera, Albardón, bajo el ala de su familia materna, a quienes tiene muy presente: "Todos están enterados y están contentos, felices, porque saben todo lo que hemos pasado y el esfuerzo que se ha hecho para poder clasificar. Obviamente hay una mezcla de sensaciones, de emociones encontradas, porque a mí me hubiese encantado que esté mi abuela para poder festejar juntas este logro. Ella también fue parte de este proceso, vivió todo, vivió el inicio de este gran sueño".

A pesar de vivir una infancia y adolescente poco fácil, su abuela fue su gran envión para lograr todo lo que se fue proponiendo. Sus ganas, su carácter y fortaleza, también cumplieron un rol importante a la hora de superar cualquier obstáculo que se le fue presentando. Cuenta que de pequeña fue muy intrépida. "Crecí con muchos primos, siempre jugando con ellos. Yo digo que fui una niña totalmente normal, traviesa... siempre hacía renegar a mi abuela, porque yo no me quedaba quita, andaba subida arriba de los árboles o estaba jugando a la pelota. Nunca me inhibió la condición de no poder ver, me fui adaptando. Mi abuela también tuvo mucho que ver, ella me dijo que mi discapacidad no tenía que ser motivo de lástima", reflexiona.

IMG-20240618-WA0109.jpg

Majo con 14 años empezó a practicar deportes en la Escuela de Educación Especial Luis Braille con Manuel Rodríguez e incluso se dio el lujo de participar de los Juegos Evita. Más tarde se sumó al equipo de deporte adaptado de la Secretaría de Deportes, una decisión que cambió su vida. Claro que fue el ciclismo el deporte que le abrió las puertas a “otro mundo”. Fue enamorándose de la bicicleta tándem y sumando kilómetros hasta llegar las competencias grandes, los viajes a Europa y los podios, entre ellos, la medalla de plata conseguida en Juegos Parapanamericanos 2023.

IMG-20240618-WA0111.jpg

Hoy está a dos meses de la cita más importante de su vida: París y los Juegos Paralímpicos. Y si bien los pasajes ya están a su nombre, todavía no puede creer que en breve será olímpica: "A veces miro para atrás y pienso que estas cosas no me pueden haber pasado, porque no puede ser. Yo digo que es increíble. De haber vivido en un ranchito de caña, de comer cuando había... pero la vida me fue poniendo en el camino a personas tan maravillosas, desde mi abuela y familia hasta mis amigos y técnico de la Selección. Sólo agradecerle a todos ellos".