¡Sorpresa!: un ex galáctico anuncia su retiro del fútbol profesional

De la mano del entrenador Robert Page, quien llegó desde las divisiones inferiores de los Dragones Rojos para reemplazar a Ryan Giggs, y con la potencia ofensiva de Bale, Gales volvió a aparecer en un Mundial y finalizó en el cuarto puesto del Grupo B con un solo punto. El grito de Gareth ocurrió en la primera jornada frente a Estados Unidos desde el punto del penal: remató cruzado y rompió la resistencia de Matt Turner que adivinó el lado.

LA CARTA DE SU RETIRO

Tras considerarlo detenida y reflexivamente, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y del fútbol internacional.

Me siento increíblemente afortunado de haber hecho realidad mi sueño de practicar el deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. A lo largo de 17 temporadas, he vivido los mejores momentos, que serán imposibles de repetir, independientemente de lo que me depare el próximo capítulo.

Desde mi primer contacto con el Southampton hasta el último con el Los Ángeles FC, y todo lo demás, ha dado forma a una carrera de la que me siento inmensamente orgulloso y agradecido. Jugar y ser capitán de mi país en 111 ocasiones ha sido un sueño hecho realidad.

Mostrar mi gratitud a todos los que han participado en este viaje me parece imposible. Me siento en deuda con mucha gente por haber contribuido a cambiar mi vida y a dar forma a mi carrera de una manera que jamás podría haber soñado cuando empecé a los 9 años.

A mis anteriores clubes, el Southampton, el Tottenham, el Real Madrid y, por último, el LAFC. A todos mis anteriores entrenadores y directores técnicos, al personal de la trastienda, a los compañeros de equipo, a todos los aficionados entregados, a mis agentes, a mis increíbles amigos y familia, el impacto que habéis tenido es inconmensurable.

Mis padres y mi hermana, sin vuestra dedicación en aquellos primeros días, sin una base tan sólida, no estaría escribiendo esta declaración ahora mismo, así que gracias por ponerme en este camino y por vuestro apoyo inquebrantable.

Mi mujer y mis hijos, vuestro amor y apoyo me han ayudado a salir adelante. Han estado a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome con los pies en la tierra. Me inspiráis a ser mejor y a hacer que os sintáis orgullosos.

Así que avanzo con ilusión hacia la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura...

GALE.jpg

FUENTE: Infobae