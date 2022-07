Socio desde la panza: Fausto Nicolás, en homenaje a Naranjo y fanático de Rivadavia

Junto a Florencia esperan ansiosos la llegada de su bebé, pero lo que el pequeño no sabe es que su papá ya lo hizo fanático del club que ama: "Siempre la frase es que los hinchas son desde la cuna, entonces pensé hacerlo socio desde la panza, por eso surgió la idea. Cuando me enteré que iba a ser nene tuve ilusiones de la cancha, el futbol... Siempre hemos sido de Rivadavia, mi familia, mi hermano, Nico...", mencionó, haciendo referencia a su primo Naranjo, el ex ciclista.