Seño campeona: la historia de Mari Mestre, la sanjuanina que volvió a bailar con el patinaje artístico

"Esto es mi cable a tierra, es una satisfacción muy grande y no me imagino mi vida sin estar arriba de los patines" , le dijo Mariana (27) a Tiempo de San Juan .

La oriunda de Rawson conoció la disciplina por tomar un camino equivocado. Es que antes de llegar al patinaje artístico empezó en hockey sobre patines, pero le bastaron sólo algunos días para darse cuenta que eso no era lo suyo: "En ese momento mi hermano había empezado y yo lo hice con él. Tenía 7 años. Como en el club también estaba el patinaje desde hace poquito, no la dudé", afirmó.

Por cosas de las vida y las responsabilidades que la misma trae, tuvo que dejar de hacerlo. Tomaron caminos diferentes y los patines se guardaron en el armario: "Dejé de muy chica, a los 13 años ya no competí más".

Después de acomodarse con la vida adulta y los compromisos, inició su proyecto con la escuelita en Centro Valenciano: "Soy docente del nivel inicial y además soy profe de patín artístico en el club".

Después de haber dejado de competir cuando tenía 13 años, supo que el cuerpo tiene memoria -y más allá de los empujones de los suyos- tomó fuerza y se ató de nuevo los patines para volver a salir a escena la competencia.

"El máximo logro lo tuve como entrenadora, de ver crecer tanto a la escuela de patín como a mis alumnas, viéndolas cumplir sus sueños. Y en lo personal, el mayor logro fue este año, al poder dejar de lado un montón de miedos y de cosas que me pasaban por la cabeza", aseguró Mestre, sobre la prueba difícil que tuvo que afrontar en la pista.

