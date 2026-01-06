Sebastián Villa se deja querer: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

River Plate afrontará un año especial. Es que después de un complicado 2025, donde el equipo de Marcelo Gallardo no sumó títulos y no logró clasificar a la Copa Libertadores, el Millonario intentará ser protagonista en el fútbol local e internacional. Tras la incorporación de futbolistas de renombre como Aníbal Moreno, Fausto Vera y el uruguayo Matías Viña, el mercado de pases transita horas sorpresivas porque el ex Boca Juniors Sebastián Villa se autopostuló para recalar en Núñez.

El delantero colombiano, que viene de salir campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza, mostró su deseo de jugar en el Millonario. Este accionar público generó una inmediata reacción de distintos fanáticos del club criticando una hipotética transferencia. El delantero colombiano reconoció en una entrevista que desea sumarse al equipo de Gallardo: “He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión de que sí, que me gustaría jugar en River y bueno, esperemos que con el presidente se pongan de acuerdo las partes”, dijo en una entrevista con el canal de streaming Picado TV.

“Soy futbolista y me toca jugar al fútbol. Obviamente sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Es una negociación y en esas cosas yo no me meto. Es mi futuro, el futuro de mi familia, y yo quiero seguir creciendo. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”, agregó el jugador que vistió la camiseta de Boca Juniors entre 2018 y 2023.

Villa se formó en Deportes Tolima y luego desembarcó en el Xeneize. Durante su ciclo en el club de La Ribera, sumó 172 partidos oficiales, con 29 goles y 33 asistencias, y obtuvo siete títulos. Su etapa en Boca concluyó de manera abrupta por un escándalo. Tras ser condenado por abuso sexual, la dirigencia encabezada por el entonces presidente Jorge Ameal y Juan Román Riquelme tomaron la decisión de separar del plantel al extremo cafetero.

En medio de meses de incertidumbre, donde se lo vio entrenar incluso en un club del ascenso español, terminó emigrando a Bulgaria, donde jugó para Beroe Stara Zagora. Luego retornó a Argentina para relanzar su trayectoria con la Lepra mendocina, donde conquistó el título de la Copa Argentina que aseguró la clasificación a Copa Libertadores al equipo de Alfredo Berti.

Con todo este historial en su espalda, el atacante de 29 años comenzó a sonar en River y fue contundente al ser consultado sobre su respuesta frente a un posible llamado de Gallardo para sumarlo al plantel millonario: “Soy muy fuerte de la cabeza y, si me llama (Gallardo), mañana mismo viajo. No tengo problema”, expresó en la charla. La posibilidad de compartir vestuario con Juan Fernando Quintero, compatriota y figura histórica del club de Núñez, representa otro aliciente especial Villa: “Nada más que orgulloso que jugar al lado de Juanfer, que para mí es mi hermano y que ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, así que sería un honor jugar al lado de él”, agregó.

Refuerzos desde Brasil

Después de la llegada de los tres refuerzos mencionados, todos ellos provenientes desde el fútbol de Brasil, uno de los aspectos determinantes del pase es el valor de mercado de Villa. El presidente del club mendocino Daniel Vila habría fijado una cifra de USD 12 millones en el caso de que un equipo desee hacerse con los servicios del colombiano, lo que sería una traba para su desembarco en el Millonario.

Desde el club mendocino, Villa recibió el compromiso de avanzar con su transferencia en este mercado de pases. El ex atacante de Boca destacó que su relación con el titular de la institución de Mendoza trasciende lo contractual: “Yo con Daniel tengo una excelente relación, de padre e hijo, y nosotros llegamos a un acuerdo de que yo me iba a ir del club. Yo me iba a quedar seis meses más, le cumplí, saqué al equipo campeón, después de tantos años metimos al equipo en una Copa Libertadores y yo cumplí con mi palabra de quedarme esos seis meses en Mendoza, me quedé y creo que es hora de crecer. Es el momento justo”, reflexionó.

Aunque el principal conflicto que rodea un teórico traspaso de Villa a River son sus conflictos que lo llevaron a la Justicia por violencia de género. El juzgado N.º 2 de Lomas de Zamora condenó el 2 de junio de 2023 al futbolista colombiano a dos años y un mes de prisión condicional por lesiones leves y amenazas contra su expareja, Daniela Cortés. El fallo permitió que el deportista siguiera en libertad y continuara su carrera futbolística. Villa fue previamente denunciado por otra expareja en 2021 por abuso sexual, causa de la que resultó absuelto tras alcanzar un acuerdo con la defensa de la denunciante. La mujer renunció a declarar para evitar revivir el episodio.

Durante el proceso judicial, el fiscal Sergio Anauati subrayó que “es imprescindible que se valore en esta causa que hubo violencia en todas sus formas hacia la mujer”. Además, se probó que Villa amenazó en múltiples ocasiones con matar a Cortés si no abandonaba la vivienda que compartían.

Tras conocerse la condena, Boca Juniors decidió apartar a Villa del plantel. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había sido cuestionada por permitir que el jugador siguiera disputando encuentros oficiales mientras se desarrollaba el proceso judicial. El colombiano, cuyo conflicto legal con el Xeneize continúa vigente, jugó brevemente en Bulgaria antes de llegar a Mendoza, donde fue figura en la reciente conquista de la Copa Argentina, eliminando a River en el camino.

Durante la charla, a Villa también le preguntaron si haberse puesto la camiseta xeneize no sería un condicionante para su llegada a River. ¿Su respuesta? “Lo de Boca ya es pasado. Hay muchas cosas que me guardo para mí porque no soy un chico al que le guste hablar mal de las personas. Yo estoy concentrado en mi presente, en seguir creciendo, en seguir ayudando a mi familia, y si se me da la oportunidad de ir a River, voy a ir a dar todo, como lo hice en Independiente Rivadavia, como lo hice en Bulgaria, porque todo el mundo sabe que yo soy hincha de Atlético Nacional de Medellín”.

Además, habló sobre cómo quedó su vínculo con el actual presidente de Boca. “La relación con Riquelme no quedó bien por diferentes motivos, pero si me toca darle la mano yo no tengo problema, porque yo no soy un tipo rencoroso. Soy un tipo muy noble y con un gran corazón”.

En medio de la expectativa por su futuro, el colombiano también mencionó su deseo de volver a representar al combinado de su país: “Lo dije cuando estaba en Independiente Rivadavia, que no iba a descansar hasta volver a la Selección, y ese es uno de los objetivos que tengo por cumplir”. El futbolista proyecta incluso la posibilidad de disputar el próximo Mundial: “Ojalá pueda llegar a River y ojalá pueda ser citado a la Selección y por qué no pelear un puesto para el Mundial”.

A la espera de conocer dónde jugará en 2026, el atacante permanece en Colombia a la espera de la evolución de la negociación, acompañado de su familia y a punto de recibir a su primera hija con su esposa. “Cuando viene un bebé, viene más bendición”, concluyó.

FUENTE: Infobae