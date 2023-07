Seba Penco y el 'Negro' Roberval recordaron el ascenso en La Plata: "La gloria será eterna"

"Cómo cada 30 de junio, recordando una tarde gloriosa con nuestro querido verdinegro. Pareciera como si fuese ayer ese momento hermoso que vivimos hace 12 años, pero les aseguro q quedarán para siempre en la memoria y en nuestros corazones. Salud a todos mis compañeros y a toda la gente verdinegra. La Gloria será eterna. los quiero mucho", escribió Seba.

Por su parte, Emison Roberval también usó las redes sociales para revivir este momento único que vivió San Martín en el 2011. El brasileño que lleva más muchos años en San Juan, dijo: "Gracias por dejarme disfrutar con esta camiseta". El "Negro" forma parte de la lista de los ídolos del Pueblo Viejo. Marcó el único gol en la ida que se jugó en el Hilario Sánchez.

Ese club me dio muchas cosas, me dio muchas alegrías y la felicidad de que jugaba en un equipo grande. Fue hermoso, entramos con mucha confianza, recordó Roberval a Tiempo de San Juan.