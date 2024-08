Se viene la nueva pilcha de River: cuánto sale y cómo comprarla

La nueva camiseta de River

river-camiseta-filtrada_862x485.webp

La principal novedad es que la histórica banda roja no tendrá presencia en la espalda, sino que solo se verá en la parte de adelante. Esta decisión de Adidas, la marca que viste al cuadro de Núñez desde 1982, podría estar relacionada con la idea de hacer un "manto sagrado", como le dicen en River a la camiseta titular, parecido al que utilizó el club en la temporada 1986, en la que obtuvo la triple corona: Copa Libertadores, Copa Interamericana y torneo Metropolitano, con vuelta olímpica en la cancha de Boca incluida. También acusará unas delgadas líneas rojas a los costados.

En sintonía con el actual modelo, la remera mostrará una mayor cantidad de detalles rojos que negros, como en el caso de las tradicionales tres tiras de la empresa alemana. Por otra parte,los números también estarán en este color y su tipografía imitará a los dorsales que lucieron Norberto Alonso, Oscar Ruggeri, Antonio Alzamendi y Enzo Francescoli, entre otros.

Su primera aparición pública tendrá lugar en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, cuando el equipo comandado por el Muñeco visite a Independiente este domingo, por la fecha 13 de la Liga Profesional.

En los últimos días también se filtró la que sería la indumentaria suplente, que ya está disponible en los locales de la marca que viste al Millonario en el exterior. Curiosamente, el escudo no tendría el típico rojo y blanco, sino que acompañaría el tono morado del grueso de la tela. Además, habría vivos plateados y anaranjados en la parte inferior y en los laterales de la remera. Todavía no tiene fecha de salida, aunque se calcula que no faltaría demasiado tiempo.

Así será la nueva camiseta suplente de River

river-camiseta-suplente_862x485.webp

Cuánto costaría la nueva camiseta titular de River

Aunque es una incógnita a estas horas, se estima que el precio de la remera para adultos, según los vigentes en la página web de Adidas, sería de 99.999 pesos, lo mismo que cuesta la casaca azul y oro que presentó el club de la Ribera hace días.

Dónde y cómo comprar la nueva camiseta titular de River con descuento

La nueva indumentaria, al igual que el short de partido, estará disponible el lunes 26 de agosto en la página oficial de las tres tiras, en Tienda River -el e-shop de la Banda- y en el Museo River, donde está ubicado el local físico oficial, a metros del Monumental.

Los fanáticos millonarios que sean socios del club o miembros de Somos River tendrán un 10% en Tienda River. También gozarán de un 20% si eligen adquirir la camiseta en el Adidas nuevo del estadio. Por otro lado, en Adidas estará la posibilidad de obtener un 15%, solo para nuevos cliente