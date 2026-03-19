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Programación

Se juega la Fecha 7 del torneo de la Liga Sanjuanina: agenda cargada y partidos claves

Con actividad desde el viernes hasta el domingo, la séptima jornada del fútbol doméstico presenta cruces atractivos en distintas canchas de la provincia. Mirá el cronograma completo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
futbol sanjuanino

La Liga Sanjuanina de Fútbol pone en marcha la Fecha 7 con una programación que se extiende durante tres días y promete movimientos importantes en la tabla. Con partidos en distintas canchas y horarios, los equipos buscarán sumar puntos clave en esta etapa del torneo.

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La acción comenzará el viernes por la noche, cuando Trinidad reciba a Carpintería. El encuentro de Primera División se disputará desde las 21.30, mientras que la Cuarta jugará previamente a las 19, en una jornada que abrirá el telón del fin de semana futbolero.

El sábado será el día con mayor actividad, con una extensa grilla de partidos desde las 17 en Primera (y 14.30 en Cuarta). López Peláez enfrentará a Sarmiento en su cancha, mientras que Minero se medirá ante Villa Ibáñez en el estadio de Juventud Unida. Además, Marquesado será local frente a Rivadavia, Colón chocará con Alianza y Atenas protagonizará uno de los duelos más atractivos ante Peñarol.

La jornada sabatina se completa con San Lorenzo ante Unión y el cruce entre Juventud Zondina y 9 de Julio, en otro partido que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

Por último, el domingo se cerrará la fecha con el enfrentamiento entre Defensores de Argentinos y Desamparados, que se jugará en cancha de Peñarol desde las 17 en Primera, con la Cuarta como antesala.

Como es habitual, desde la organización reiteraron el mensaje de concientización bajo el lema “No a la violencia”, buscando que cada jornada se viva como una verdadera fiesta del fútbol sanjuanino.

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