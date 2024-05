Se cansó del fútbol y eligió la montaña como forma de vida: Facu Nuñer, el atleta más rápido del Desafío Punta Negra

"Arranqué a correr a las diez de la noche de ayer (viernes) y terminé hoy 9.30hs. Pude ganar y sacarme la espina por otra carrera en la que no pude estar, por problemas técnicos, hace un dos semanas. Ahora a descansar, porque está carrera te marca, te deja un poquito lastimado", comentó el protagonista del día a Tiempo de San Juan.

Facundo contó que Punta Negra fue todo un reto, por el frío y la neblina que invadió los cerros: "Se puso un poco complicado; se me hizo larga la noche porque corrí acompañado hasta el kilómetro 15 y después me pude despegar, así que corrí casi toda la carrera solo. Y eso me cansó un poquito la vista y demás porque había mucha aguanieve, estaba bastante congelado arriba y eso influye en el tema de las marcas, no veíamos ni al metro. También había una parte peligrosa, pero conozco gran parte del circuito, así que eso me benefició mucho".

Durante el recorrido pudo detenerse en algunos momentos para abastecerse de bebidas y alimentación, sobre todo en los puestos de la organización, siempre tratando de perder el menor tiempo posible. También se detuvo para abrigarse con una campera rompeviento. Yo no soy parámetro, pero largué con una remera mangas larga y una remerita magas corta. Y un rompeviento impermeable atrás. Y el rompeviento recién lo usé acá en el Cerro Negro, en la subida, más o menos del kilómetro, sobre el kilómetro 80. La cumbre estaba bastante fea y soplaba un vientito", agregó.

Embed - Facundo Nuñer ganador de los 100k en el Desafío Punta Negra

Nuñer es oriundo de Junín, provincia de Buenos Aires, pero desde 22 de sus 34 años los vivió en San Juan, provincia a la que llegó por el trabajo de sus padres. Aquí conoció el Trail running, aquí se enamoró de la montaña.

"Primero corrí los 42K de calle y como no había más distancia en Argentina, me metí a la montaña. Y soy un fanático de las ultras, me gusta estar muchas horas en la montaña, me encanta, lo disfruto y es por eso que me metí al trail running. Yo vengo corriendo desde hace unos 10 años más o menos. Corrí a nivel amateur, pero al principio muy recreativo porque me gustaba correr y después empecé a agarrarle el gusto a la competencia, empecé a tener buenos resultados y ya me dediqué un poquito más de manera profesional", señaló.

Su afición a correr también viene del fútbol. Desde los 6 a los 17 años su deporte era el fútbol, destacándose como enganche. Pasó por las inferiores de Sarmiento de Junín, Vélez, Boca y San Martín, en este último club fue compañero de Emma Mas. Pero colgó los botines en la edad en la que las ilusiones de cualquier futbolista crecen: "Jugué al fútbol hasta que me cansó y ahí dije 'no jugo más'. Tuve problemas con el pase, todo el tema de lo que es el manejo de los clubes, y no quería jugar en San Martín. Siempre tenía una traba hasta que un día dije bueno, no jugo más y no jugué más y me dediqué a correr".

Las postales que dejó el segundo día del Desafío Punta Negra

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png