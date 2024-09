Scaloni y una confesión muy especial sobre Lionel Messi, Ángel Di María y la Selección Argentina

"En el caso de Fideo, ya no va a venir más y lo ha dicho. No intentaremos buscar un reemplazante porque sería un error que haga lo mismo que él, no existe. Si es verdad que lo que él nos daba era amplitud tanto por la derecha como por izquierda. Intentaremos buscar a un jugador, que creo que lo tenemos en el equipo, que pueda aportar esa amplitud", afirmó en diálogo con Clank!. “Después el uno contra uno, el entender la jugada, el sacarse de la galera jugadas increíbles solo lo tenía él, asi que el equipo tendrá que jugar de otra manera, ahora que no está él”, agregó.

En la pasada fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde la Argentina le goleó a Chile por 3 a 0 y perdió con Colombia por 2 a 1, ni Messi, ni Di María estuvieron presentes.

FUENTE: Crónica