Scaloni retó a De Paul por su exposición antes del Mundial: "Dejá de joder"

Según se pudo saber en las últimas horas, a Lionel Scaloni no le agrada para nada el perfil mediático de Rodrigo de Paul , por lo que decidió darle un tirón de orejas para que deje de aparecer públicamente de manera constante con Tini Stoessel o, en su defecto, por la pelea con su ex pareja, Camila Homs.

¡Paren chicas! ¿La ex de Rodrigo De Paul le copió el look a Tini Stoessel?, aquí la prueba

“¿Por qué Rodrigo de Paul hace esto? ¿Ustedes se lo preguntan? Yo me lo pregunté y averigüé. ¿Y cuál es la respuesta que obtuve? Antes de que él viaje nuevamente a Europa a cumplir con sus compromisos para entrenar, él recibió un mensaje de su entrenador, y no precisamente del Atlético de Madrid. No del Cholo Simeone, sino de Scaloni”, expresó inicialmente Mariana Brey.

Y continuó mostrando las imágenes de Rodrigo de Paul que habrían causado el enfado de Lionel Scaloni: “Esta es una foto del día donde él decide, que es un acto muy lindo, fue a jugar un partido con los amigos del barrio en este lugar, que es en el Colegio Loreto, donde él estudió. Entonces él fue con los amigos, los amigos jugaron y le dijeron ‘Dale, vení, jugá con nosotros’ y él se sumó”.

“No gustó que trascendieran estas imágenes, como tampoco le gustó al Señor Scaloni que se esté hablando todos los días en los medios de la parte mediática de De Paul. Lo concreto que dijo es, lo habría retado con ‘Cuatro meses faltan para el Mundial y aparecés todos los días en los medios por temas personales. Dejá de joder con todo lo mediático’”, contó la periodista.