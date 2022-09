Scaloni arregló su continuidad en la Selección hasta 2026

"Lo principal es que fue emotivo para el cuerpo técnico, porque se tratan de cuatro años inolvidables, atravesamos momentos buenos, otros no tanto, pero al final el balance es positivo y recordamos la primera vez que vinimos a jugar a Estados Unidos con Guatemala y Colombia y es emocionante cerrar en el mismo lugar este proceso que fue positivo y que lo disfrutamos. Gracias a los jugadores y a toda la gente que apoyó", así empezó la conferencia de prensa Lionel Scaloni luego del 3-0 sobre Jamaica.

Es que, durante toda la jornada en Nueva Jersey previo al amistoso ante Jamaica, los rumores sobre una reunión con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, circularon con fuerza. La renovación de su contrato que vence en diciembre próximo era el denominador común de las informaciones.

Y, minutos más tarde de la victoria sobre Jamaica, llegó el tuit del presidente de AFA Chiqui Tapia en el que confirmó la noticia, remarcando la "apuesta al proyecto integral de selecciones".

https://twitter.com/tapiachiqui/status/1574957118293442560 Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

Y el santafesino, de 43 años, no esquivó su deseo de continuar al frente del seleccionado albiceleste, aprovechando la oportunidad para bajar la espuma también sobre el resultado que pueda ocurrir en el Mundial de Qatar.

"Tengo ganas de seguir después del Mundial. Quién no va a tener ganas de seguir en una Selección como la Argentina. Estuve reunido con el presidente (Claudio Tapia) y está todo encaminado. Y faltan aceitar algunas cosas pero no va a haber inconvenientes. Y lo más importante es que no se depende exclusivamente de los resultados. Soy un agradecido del presidente de la AFA y de la gente", remarcó, sin dar la confirmación que llegaría minutos después.

De todas formas, aclaró más tarde que "la firma es lo de menos", porque lo más importante es terminar de cerrar la preparación para el Mundial de la mejor manera, donde la expectativa de los hinchas se siente, pero que quiere mantener contenida.

"Es un Mundial de fútbol, la gente tiene que entenderlo así. Que sepa que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ganarlo, pero que si no se da, no pasa nada", aseguró.

Un proceso productivo

Para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni fue un proceso muy productivo en el que fue evolucionando de modo sostenido hasta despertar una esperanza que se había apagado tras el frustrante torneo de Rusia 2018.

Ni el más optimista podría haberse imaginado por aquellos desconcertantes días que cuatro años después el elenco albiceleste volvería a encender una llama de ilusión gracias a un juego que convence y que ya llega a un invicto de 35 partidos y ganó un título tras 28 años de sequía.

Scaloni fue encontrando respuestas a lo largo de las Eliminatorias, en las que terminó sin derrotas, con 11 victorias y seis empates (quedó suspendido y sin resultado el duelo con Brasil), y tachando casilleros para redondear una tarea aprobada con creces.

El primer microciclo fue hasta la Copa América 2019, donde se subió al podio después de una semifinal con polémicas ante Brasil. Al regresar a Buenos Aires, una cumbre en AFA entre Chiqui Tapia y el secretario de selecciones nacionales, César Luis Menotti, le dieron la bendición que restaba para ofrecerle el cargo y que deje de ser interino.

Aquella anécdota de una charla con Pablo Aimar en la playa fue el detonante de la construcción de un cuerpo técnico compuesto por ex jugadores de la Selección y que supieron trasladar a la perfección los valores históricos del combinado albiceleste. Walter Samuel y Roberto Ayala, más Javier Mascherano y Diego Placente más "abajo" en las juveniles.

Así, Nueva Jersey es donde empezó y se cerró (parcialmente) esta historia. Este proceso se inició con un par de amistosos ante Guatemala y Colombia, y encontró la renovación tras las victorias sobre Honduras y Jamaica, ahora con el Mundial de Qatar como principal objetivo y principal ilusión.

