Sanción al club y multa al presidente de Urquiza: salió la resolución del Tribunal de Disciplina

La resolución dicta que Alberto Bustos, actual presidente de Urquiza, deberá permanecer alejado de las canchas por 6 meses: "No puedo estar presente en ninguna cancha, de ninguna clase. Soy consciente. También he sido jugador y se a que se me sometía", afirmó.

También, Bustos aseguró que pasado ese tiempo de sanción, volverá, pero no siente que eso haya sif}do una mancha: "Estoy arrepentido por mi forma de actuar, de lo sucedido, pero no por defender lo que amo, a mi esposa o mi hijo. Eso no tiene tolerancia. Mi forma no fue la correcta y lo acepto, pero voy a cumplir como todo caballero".

LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

• Sancionar al CLUB ATLÉTICO URQUIZA, conforma a lo establecido en el Código de Penas de CAB, con la MULTA de 6 (seis) AJC.

• Sancionar al Dirigente del Club Atlético Urquiza, Luis Bustos con la Suspensión de SEIS (6) meses, más la Multa estipulada al respecto por el Reglamento del Torneo.

• Sancionar al Espectador del Sporting Club Estrella, Daniel Perez con la Suspensión de CINCO (5) meses, más la Multa estipulada al respecto por el Reglamento del Torneo.

• Sancionar al Espectador del Sporting Club Estrella, Jose Castro con la Suspensión de CINCO (5) meses, más la Multa estipulada al respecto por el Reglamento del Torneo.

• Sancionar al Espectador del Club Atlético Urquiza, Patricia Sayegh con la

Suspensión de DOS (2) meses, más la Multa estipulada al respecto por el Reglamento del Torneo.

• Sancionar al Espectador del Club Sporting Club Estrella, Ivana Zalazar con la Suspensión de DOS (2) meses, más la Multa estipulada al respecto por el Reglamento del Torneo.

• Sancionar al Espectador del Sporting Club Estrella, Milagro Perez con la Suspensión DOS (2) meses, más la Multa estipulada al respecto por el Reglamento del Torneo.

• En lo referente al resultado deportivo, a los efectos de facilitar la viabilidad de la definición del Torneo Apertura 2022, se RESUELVE por excepción, dar por finalizado del partido de la Categoría U15, tomando como resultado el existente a la finalización del 3er Cuarto, otorgando como ganador del juego al Sporting Club Estrella. Se recuerda que el criterio de este HTD, es que los deportistas jueguen y terminen los partidos.

EL VIDEO DE LA POLÉMICA