Habló en exclusiva el presidente de Urquiza: acoso a su mujer, discusión y partido suspendido

El sábado pasado, mientras se disputaba el encuentro entre Urquiza y Estrella de la categoría Sub15 por semifinales , se vivió un hecho lamentable y extra deportivo. Es que mientras se estaba llevando adelante el encuentro, el presidente de la institución local, Alberto Bustos, protagonizó una fuerte discusión contra Daniel Pérez, un hombre que estaba ubicado en la tribuna de la parcialidad visitante. El máximo dirigente de Urquiza manifestó de forma exclusiva a Tiempo de San Juan que solo se contó una parte y que no es la primera vez que pasa: "Hay una denuncia policial por el hecho, porque no es la primera vez que éste hombre hace una cosa así a mi esposa, que incluso ya me lo había comentado y yo lo vi el sábado. No está para nada justificada la violencia de ninguna forma y eso lo reconozco, pero obviamente que en su momento lo que pasó deja bastante que desear".

Bustos en comunicación con nuestro diario expresó que solo se mostró una parte de lo que sucedió el fin de semana y no cómo se desencadenó todo el escándalo : "Lo que han mostrado es solamente una parte, la parte en la que salgo yo nada más, pero la verdad es que estoy muy molesto porque siempre termina apareciendo que son todos víctimas, y no es así, porque algo desencadena mi actuación".

El partido terminó siendo suspendido por la terna arbitral y reprogramado para cuando la Federación Sanjuanina de Básquet lo disponga, pero en el mientras tanto, Alberto relató cómo se dieron los hechos que lo terminó poniendo al frente de todo: "Éste señor, Daniel Pérez, el cual está filmando el partido, en un momento en que los chicos de Estrella están golpeando las chapas del cierre perimetral del club, mi señora se acerca a decirle al entrenador que 'por favor no dañen las instalaciones', en el cual el entrenador de muy buena manera le dijo que 'si, que se quedara tranquila que ya les decía'.

Seguido de esto, Bustos continuó: "En ese momento Pérez se acerca con su cámara a mi señora intimándola, lo cual después de eso, le arroja besos; de ese acoso, mi señora ya me había comentado, que lo había sufrido en otros partidos, y en este momento justo lo vi yo de esta persona, y bueno, vuelvo a repetir, nada justifica una actitud violenta pero la verdad que eso me sacó. Es mas, yo me acerqué a decirle a este señor que saliéramos afuera a hablar este tema que no podía seguir, el cual escandalizó todo. Después de que hablo con él, me retiro, pero me siguió increpando desde la cancha; que es ahí en la segunda instancia que yo entro, pero eso no fue así", remarcó el dirigente de Urquiza.

Luego de todo esto, él le manifestó a Tiempo que hay una denuncia policial por ese hecho, dado que no es la primera vez que este hombre le hace una cosa así a su esposa: "Yo con todo respeto me acerqué a él a pedirle que fuéramos afuera a conversar ese tema para no hacer espectáculos adentro donde estaban los chicos, pero bueno, como ellos se encargan de eso parece que lo alimentan y empezó a escandalizar".

Además, Alberto Bustos dijo: "Soy consciente de que me va a caer una sanción por mi forma de actuar. La cumpliré como corresponde pero mi molestia es que han puesto solo una parte y no realmente como empezó. No esta justificada la violencia y a veces uno comete errores y ese es uno de los que he cometido".

