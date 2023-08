San Martín ya tendría el día para su partido por Copa Argentina

San Martín Monasterio tras el empate: del "no me voy preocupado" a "nos falta el jugador que resuelva"

Desilusión San Martín no aprovechó la ventaja numérica, empató y puso en jaque su clasificación

El partido sería el próximo miércoles 30 de agosto y volvería a jugarse en la provincia de Córdoba, según contó Cristofer Díaz.

La organización de Copa Argentina no ha dado a conocer formalmente esta información y solo han dicho el día y horario entre Villa Mitre y Chaco For Ever el próximo miércoles 23 de agosto.

Si este partido contra Argentinos se jugara el miércoles 30, San Martín tendrá 5 días para prepararlo. Cabe destacar que los dirigidos por César Monasterio juegan el próximo viernes contra Temperley por la Primera Nacional.

Este partido contra el Gasolero está estipulado a las 20:00 horas. Es un partido trascendental por la lucha en los puestos más altos. Temperley está un punto arriba que San Martín.