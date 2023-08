Monasterio tras el empate: del "no me voy preocupado" a "nos falta el jugador que resuelva"

"Nos faltó el gol, quizás estuvimos un poco ansiosos después de la expulsión que sufrieron ellos. Por momentos nos acomodamos y creamos situaciones claras. Pero se hizo difícil, ellos se cerraron y se agolparon atrás", agregó.

Monasterio fue muy crítico de la falta de gol, aunque destacó que su equipo es uno de los que más situaciones genera en ataque: "Hoy se notó, la pelota no quiso entrar. También nos falta el jugador que resuelva. Pero no me voy preocupado, el funcionamiento estuvo bien; fuimos el dueño de las acciones. Fuimos superior al rival en el campo y se ha demostrado, aunque duele no haber reflejado el juego en el resultado".

Respecto a lo que viene, el DT señaló que: "Todos los partidos hay que ganarlos, son todos partidos difíciles con equipos que están peleando un lugar como nosotros. Se viene una seguidilla importante y tenemos que recuperar el equipo para llegar con la mejor versión frente a Temperley".