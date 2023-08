San Martín y un partido directo para prenderse

Llega dulce pero no deberá descuidarse. Un paso en falso a esta altura del partido le puede costar caro y César Monasterio pone lo mejor para la presentación de este miércoles frente a Chicago (40) por la fecha 29 de la Primera Nacional. San Martín suma 40 puntos en el campeonato y si gana se mete entre los terceros.

Si bien no hay un equipo confirmado, se especula que el DT maneje el mismo once que saltó a la cancha en la victoria ante All Boys con: Mariano Monllor, Alejandro Molina, José Villegas, Agustín Sierna, Leonel Bontempo, Manuel Llano, Nicolás Pelaitay, Alexi Vega, Sebastián González, Marcos Arturia y Matías Donato.