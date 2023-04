San Martín va por la recuperación frente a Temperley antes de perder su casa por un mes

No tiene otro objetivo que levantarse del cachetazo que sufrió en Tucumán frente a San Martín. El descontento de los hinchas y el haber dejado pasar una oportunidad para prenderse en la conversación con los de arriba, lo obligan a sumar en casa el domingo cuando lo visite Temperley. No sólo eso, si no que será el último partido en Concepción antes del resembrado en la cancha principal. Tendrá que mudarse al Bicentenario y aguantar que el Hilario esté 'en condiciones' para volver. De esta manera, para el plantel que comanda César Monasterio es muy importante conseguir un triunfo que los siga manteniendo firme.