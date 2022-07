San Martín se viste de gala y va en busca del ascenso a Primera

Empezó con un mensaje enigmático que no tardó en conocerse de qué se trataba. Es que San Martin hizo una inversión de $5 millones de pesos para que el Hilario Sánchez luzca más iluminado y refaccionado a fin de este mes. Esto también se debió al cierre de un nuevo convenio con un sponsor, lo que permitió reunir todo lo necesario para que eso se concrete y el Verdinegro de Antuña vuelva a jugar de noche, pero no solo eso, si no también, para que los encuentros puedan llegar a ser televisados.