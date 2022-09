San Martín de San Juan: una derrota que duele y complica

Primera Nacional El Verdinegro no pudo contra Estudiantes en el complemento

Las ilusiones para estar en el reducido no se pierden, pero una victoria ahora hubiera sido importante para no pensar en cómo le van a los demás. Y al campeonato no le queda mucho, quedan 3 fechas de las cuales San Martín todavía debe cumplir fecha libre. Ahora toca a Chaco Forever de visitante (equipo directo para el reducido y una difícil parada), FECHA LIBRE y San Telmo de local -última fecha-.