San Martín repudió a Tiempo de San Juan por estas imágenes

Tampoco es la primera vez que Tiempo de San Juan vuela su drone en Concepción. En 2021 se publicó una nota sobre el excelente estado en el que se encontraba su cancha, después de un intenso trabajo de resembrado (ver nota). Cabe destacar que en la zona donde está ubicado el estadio, no es un lugar prohibido para volar un vehículo aéreo no tripulado según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Esta vez la dirigencia no tomó bien que se fotografiara la cancha. En un principio entendieron que se intentaba "grabar" la práctica a puertas cerradas a cargo de César Monasterio (el medio no tenía previsto encontrar al plantel en la cancha principal, ya que entrenan habitualmente en la auxiliar) y cuando se explicó que el trabajo periodístico era otro, pidieron "por favor" que la nota no sea publicada. Un dirigente importante llamó a la periodista de este medio y solicitó que el artículo no se publicara porque "perjudicaba al club".

Sin embargo, cuando aún no había sido publicada y ni siquiera escrito la nota, la página oficial del club decidió emitir un comunicado repudiando a Tiempo de San Juan por las imágenes tomadas. "Queremos repudiar públicamente a Tiempo de San Juan, quienes en el día de la fecha, en la práctica a puertas cerradas del plantel comandado por César Monasterio, irrumpió en la misma a través de un DRONE filmando sin autorización el entrenamiento de pelota parada", dice el comunicado, remarcando que "creemos firmemente en la libertad de expresión de todos los medios".

Respecto al estado del campo de juego, el tema que intentaba abordar este medio, desde el club explicaron que en unos días empezarán a resembrar la cancha. Las demoras surgen porque el Estadio del Bicentenario, donde podrían hacer de local mientras se trabaja en el terreno verdinegro, también estaría en las mismas condiciones. Esto complica al equipo sanjuanino ya que, fin de semana por medio, debe disputar en condición de local una fecha de la Primera Nacional y por ahora sólo tiene disponible el Hilario Sánchez.