San Martín: los 10 refuerzos en carpeta, la copa internacional y la "importancia de mantener la base"

En una parte de la entrevista en el piso, el entrenador sanjuanino mencionó que son 10 los refuerzos que hasta el momento están en carpeta. Si bien no dio nombres ni posiciones, en las últimas horas se especuló que entre los tantos, podría tratarse del delantero Franco Toloza (ex All Boys), el lateral derecho Damián Adín (ex Quilmes) y el mediocampista central Iván Ramírez (ex Quilmes).