San Lorenzo 'City': las tres bombas que sacudieron Bajo Flores y el negocio sigiloso para traer a un ex arquero del Real Madrid

Pero la realidad es que no será para nada sencillo que el ex Real Madrid y París Saint Germain se ponga el buzo del Ciclón. La dirigencia busca sponsors para poder pagarlo. Es muy poco probable desde lo económico salvo que entre 2/3 patrocinadores paguen el 50% de su contrato.

Según la información de TyC Sports, desde el sector afín a Marcelo Moretti aseguran que se está intentando contactar a los mismos patrocinadores, aunque por el momento la posibilidad parece remota. Sin embargo, en San Lorenzo mantienen la esperanza, ya que Keylor habría dado el OK para llegar al Ciclón, al igual que el técnico Miguel Ángel Russo.

Este aspecto resulta crucial, ya que el entrenador no mostró el mismo entusiasmo ante las propuestas de los europeos Andries Noppert y Benjamin Lecomte. El factor determinante en este caso radica en que el idioma natal de Navas es el español, a diferencia del neerlandés y el francés.

Respecto al panorama de los arqueros y al interés del costarricense, Russo tomó la palabra y fue tajante: "Estoy al tanto de todo respecto a Navas. Algunas cosas que se hablan son realidades, otras apuestas. Estamos buscando un arquero, eso seguro", soltó en diálogo exclusivo con SportsCenter.

Consciente de la realidad del fútbol local, el estratega de 68 años agregó: "Cuesta traer jugadores del fútbol argentino y también de afuera. Está difícil para todos. Necesitamos reforzarnos en todas las líneas".

En una semana, San Lorenzo sondeó a tres arqueros bombas:

En el partido del lunes por la noche que San Lorenzo le ganó a Nacional de Uruguay por 1-0, Facundo Altamirano sufrió una fractura en el cúbito de su brazo izquierdo y se ausentará en el comienzo de la temporada. Para reemplazarlo, varios nombres aparecen en carpeta del Ciclón: Andries Noppert, Keylor Navas, Washington Aguerre, Benjamin Lecomte, entre otros.

Primero, ponemos énfasis en Noppert. La dirigencia de San Lorenzo tendría abrochada la llegada del gigante del SC Heerenveen, pero todavía no recibió el aval de Miguel Ángel Russo. Incluso, el entrenador no daría el visto bueno para sumar al neerlandés, principalmente por cuestiones de idioma y cultura.

Respecto a ello, el técnico del Ciclón se proclamó: “Más allá de si me gusta o no, soy muy cauteloso con estas cosas. Pido silencio para que llegue a buen puerto, porque todo lo que se hace sin ruido se completa. Respeto al periodismo, pero no se puede contar todo antes”, confesó Miguelo.

Otro nombre que tomó fuerza en las últimas horas fue el de Keylor Navas, ex Real Madrid y del París Saint Germain. El Ciclón y el arquero tico llegaron a un acuerdo por lo contractual y la Comisión Directiva está juntando el dinero con diversos sponsors para que arribe a Boedo. Esto último es muy difícil de lograr, por lo que las chances de que Keylor llegue son casi nulas. A diferencia del de Países Bajos, sí contaba con el OK de Russo.

El guardián de los tres postes que más le cierra al entrenador es Aguerre, quien no continuaría en Peñarol. El uruguayo es el "uno" por el que el cuerpo técnico insiste pero la realidad marca que desde la dirigencia no pueden pagar lo que piden. Por otro lado, Newell 's también lo desea.

En las últimas horas, el nuevo nombre tapado que apareció es el francés Lecomte. El cancerbero de Montpellier fue ofrecido a las arcas de San Lorenzo. Al igual que con Noppert, el estratega del Cuervo no estaría interesado en contar con sus servicios por temas similares.

Cabe destacar que Gastón Gómez tuvo que volver a Racing tras su préstamo en San Lorenzo pero su vuelta a la Academia poco duró ya que volvió a salir cedido dentro de la Liga Profesional, al convertirse en nuevo refuerzo de Barracas Central. El Chila fue el titular en el arco del cuadro azulgrana desde la eliminación de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, la cual estuvo marcada por errores de Altamirano.