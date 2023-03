San Juan cerró su participación en el Campeonato Argentino de ruta

Postal correspondiente a la etapa en línea para categoría Varones Sub 23, que se celebró este domingo en horario matutino. Fotografía: FACPyR Argentina

La Selección Sanjuanina, representativo de Alto Rendimiento de nuestra provincia, compuesta por más de 30 ciclistas, contabilizando quienes pertenecen al ciclismo convencional y adaptado, logró una buena performance.

La programación de competencia inició el viernes con las pruebas de contrarreloj individual (CRI) para todas las divisionales del convencional y adaptado. Ayer iniciaron las etapas en pelotón, pero sólo para no convencionales y damas sub 23 y elite. Este domingo, la contienda abrió con la etapa en línea para varones sub 23.

La última carrera fue la de varones elite, que comenzó minutos antes de las 14 horas. Estaban programados 199,5 KM para tal competencia. La resolución de la misma fue confusa y quedó inconclusa por desaciertos organizativos.

Al momento de la publicación de esta noticia (19 horas), el comisariado del campeonato aún no había confirmado al gran ganador, los integrantes del podio y la clasificación de etapa en su totalidad. No obstante, en la definición de la carrera no hubo ciclistas del selectivo sanjuanino disputando el primer puesto.

El total de preseas que logró el selectivo sanjuanino, que viste maillot de color azul con vivos celestes, fue extraoficialmente de 16 medallas. Fueron 4 de oro, 8 de plata y otras 4 de bronce. El detalle es el siguiente.

Oro (4):

-Enzo Delgado -2- (CRI y Línea – categoría T adaptado)

-Joel Galván (Línea – categoría MC3 adaptado)

-Ricardo Cabaña (Línea – categoría H adaptado)

Plata (8):

-Brian Guajardo -2- (CRI y Línea – categoría T adaptado)

-Maximiliano Pérez -2- (CRI y Línea – categoría MB adaptado)

-Ricardo Cabaña (CRI – categoría H adaptado)

-Abril Capdevila (CRI – damas sub 23 convencional)

-Mateo Kalejman (CRI – varones sub 23 convencional)

-Ludmila Aguirre (Línea – damas sub 23 convencional)

Bronce (4):

-Alejandro Pereyra (CRI – categoría C adaptado)

-Magalí Balmaceda (CRI – damas sub 23 convencional).

-Alfredo Tejada (Línea – categoría MB adaptado)

-María Magdalena Sergo (Línea – categoría WC3 adaptado)

Por último, vale resaltar que el Gobierno provincial, a través de la cartera de Deportes, apoyó a la delegación con labores referidas al transporte de la misma, estadía y traslado previo y pos carrera.

Continuamos apostando por la Revolución Deportiva, ya que acciones como estas instan a que las instituciones, los equipos y todos los deportistas sanjuaninos –sea la disciplina que fuese- continúen insertos en el deporte.