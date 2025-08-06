¡Sacado de una serie! Papu Gómez vuelve a jugar al fútbol y el club lo anunció con un 'videazo'

Apoco tiempo de su esperado regreso a las canchas, el Papu Gómez volvió a hacerse viral. ¿El motivo? El ex Atalanta y Sevilla, que firmó con el Calcio Padova y podrá volver a jugar recién a fines de octubre, fue protagonista de un insólito y divertido video que ya es furor en redes.

De la gloria a una difícil realidad El Papu Gómez a corazón abierto: el doping, la reacción de sus compañeros y aceptar "que no te llama nadie"

Vestido como John Travolta, el campeón del mundo paseó por las calles más emblemáticas de la ciudad italiana al ritmo de la música disco, tirando pasos, sonrisas y mucho carisma. El video fue publicado por la cuenta oficial del club y ya acumula miles de reproducciones y comentarios.

Si bien recién podrá entrenarse con sus compañeros desde el 19 de agosto y volver oficialmente cuando se levante la sanción por doping que le impuso la Comisión Española, los hinchas ya lo esperan como a una estrella.

Sobre el doping que lo alejó de las canchas:

El Papu fue informado sobre un doping positivo de terbutalina (un broncodilatador prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje) a dos días de la final contra Francia del Mundial de Qatar 2022. Teniendo en cuenta el contexto de definición, decidió callarlo. “Esos días me enfermé, tuve fiebre, estuve muy mal. No se lo quise decir a nadie, me parecía muy egoísta de mi parte contarles algo feo a los chicos que estaban por jugar la final del mundo”, relató sobre aquel momento, en donde él ya estaba descartado por la rotura del ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo que sufrió ante Australia, en el duelo por los cuartos de final, que al regreso lo obligó a pasar por el quirófano.

Pese a que presentó varios recursos alegando que había olvidado informar que había tomado un jarabe de sus hijos antes del control realizado en noviembre de 2022, en un entrenamiento del Sevilla, la Comisión Española Antidopaje no tuvo piedad y lo sancionó con la máxima pena posible: dos años no solo sin jugar sino también imposibilitado de protagonizar todo tipo de actividad deportiva, por lo que ni siquiera pudo hacer el curso de entrenador como tenía pensado. “Cuando me confirmaron la pena, se me cayó el mundo”, reconoció en aquella entrevista con Juan Pablo Varsky.

El 8 de octubre de 2023, luego de operarse e irse del Sevilla español, el Papu jugó su último partido. Fue con la camiseta del Monza. De ahí en más, la sanción ya ni siquiera le permitió entrenarse con un plantel profesional. Además del refugio en sus seres queridos y en la psicología, para poder superar el momento el argentino siguió entrenándose de forma individual y empezó a competir, con buenos resultados, en padel.