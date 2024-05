Running extremo en San Juan: de noche, con temperaturas bajo cero y por las cumbres de Punta Negra

En la inmensidad del Camping Cerro Blanco , un escenario y los atletas esparcidos en las carpas. Preparación con detalle, provisiones y mucho abrigo térmico para la carrera que tendrá durante la madrugada de este sábado, caminos pedregosos y temperaturas bajo cero. Tiempo de San Juan , entre los deportistas y el frío que no dio tregua en el camino a la montaña. Deportistas de todas partes del país, familias de acompañante y el recorrido que tendrá 100k.

• EL 'PERCANCE' QUE NO CAMBIÓ LOS PLANES

Maximiliano Benítez (36) fue uno de los primeros en llegar y lo hizo junto a su familia. Ellos son de Pilar, Buenos Aires, y si bien la salida estuvo planeada de otra manera, hubo cambio de planes a último momento. "Estábamos saliendo para San Juan y chocamos a un perro, por el golpe se nos rompió el radiador y tuvimos que ir urgente a sacar pasajes", afirmó el deportista que antes de las 21hs ya estaba listo y preparado para la cita.

image.png

-MITAD SANJUANINO, MITAD CORDOBÉS Y PARANDO EN LA CASA DE 'LOS VIEJOS'

Daniel Martínez (48) llegó directo de la capital de Córdoba, en auto y con las amigos. Energético y bailando los temas de Rodrigo, así se mostró en la previa del Desafío el atleta nacido en San Juan, pero con estadía en la capital cordobesa. "Estamos parando en la casa de mis viejos (Carlos y Susana), ellos hace años que viven acá, son dos sanjuaninos más".

Las amigas, la hinchada y las atletas de los 50k. "Hoy lo alentamos y mañana nos toca a nosotras", dijeron.

image.png

-EL PROFE DE MATEMÁTICAS 'PEGÓ' EL FALTAZO A LA ESCUELA DE CÓRDOBA

Martín Liendo dejó su familia y las dos escuelas en la que trabaja para pegarse el viajecito a San Juan. El nacido en la Villa San Isidro de Córdoba, arribó a la provincia con amigos: un viaje de 8 horas y un certificado por la falta en la escuela. "Esto me da libertad, es naturaleza pura, te purifica. Fui uno de los primeros en llegar. Mi mujer me dijo que deje de gastar plata, que no sufra, pero esto es así", aseguró.

image.png

-LOS PRIMEROS 100K DE LA DIRECTORA SANJUANINA

Con sus 50 pirulos recién cumplidos, Maria José Sarmiento tacha un reto más de la lista. La sanjuanina, directora de la Escuela Modelo, desafió a la competencia en su tierra. Su hermana Ana Lía remarcó la importancia del acompañamiento en este debut junto a su hijo Emiliano que llegó directamente de Córdoba a acompañarla en una aventura más.