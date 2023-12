River y un fin de año para el olvido: ¿se va Martín Demichelis?

"Está claro que estoy muy dolido como el resto del plantel, como el mundo riverplatense. Partiendo de que el ADN de River es ganar, gustar y golear; cuando no ganas, no goleas, posiblemente tampoco gustes. De nada sirva seguramente mis explicaciones pero estoy acá para responder inquietudes o dudas. Creo que hicimos un muy pero muy buen primer tiempo neutralizando a un equipo que es seguramente de los mejores contragolpeadores del fútbol argentino, los neutralizamos, fuimos protagonistas, fuimos dominantes, fuimos el equipo que intentó hacer más rápido el juego. Nos faltó certeza, nos faltó el gol. Nunca quisimos llegar a los penales, lamentablemente no pudimos convertir. El 2023 no fue el año de River en los penales. Estoy dolido como todos los jugadores y como todo el mundo riverplatense", inició Micho hablando a corazón abierto sobre la dura caída a manos del Canalla.

En lo que respecta a la definición desde los doce pasos donde el Millonario malogró sus cuatro disparos, Demichelis confirmó que es un punto que forma parte de sus entrenamiento aunque es imposible comparar los disparos en una práctica con los que se realizan en un partido real. "Los penales es una parte de la definición. La escenografía de un entrenamiento, por más de que pateen mil penales a la semana, no tiene nada que ver con la escenografía de hoy e incluso a los chicos que hoy les ha tocado errar, que han tenido la personalidad y actitud para aceptar rematar, son muy buenos pateadores. Atajó muy bien y a quien hay que felicitar es al arquero de Rosario Central. Es fútbol, lamentablemente es fútbol y en este 2023 los penales nos han penalizado en contra".

A su vez, el entrenador Millonario dejó sus sensaciones sobre los cuestionamientos y reforzó su sentimiento de que el hincha de River no está conforme porque no logró ganar, gustar y golear como marca su paladar futbolístico. "Si dos de ustedes en cinco minutos me han hecho esa pregunta es que está eso instalado. No me subí al escalón del éxito cuando habíamos ganado el primer torneo ni me confundía para perder mis ideales, mi humildad y mis raíces porque se de donde vengo... Tampoco me voy a dejar hundir por el mundo externo. No leo, soy inmensamente feliz y lo seré hasta el último día que sea el entrenador de River. Me siento con la total fortaleza y entereza para agarrar el auto, ir al River Camp, pararme enfrente del grupo y hacer entrenamientos".

"Si me dejo influenciar todo el tiempo por el qué dirán es difícil de trabajar en un lugar donde hay cantidades de opiniones y está bien, somos un país muy pasional con respecto al fútbol y a todos nos gusta de algún modo opinar. Yo hago mis análisis con la gente con los que tengo que hacer, intento escuchar pero sigo sintiendo con las fuerzas para lo que viene. Los cuestionamiento no te los puedo responder con certeza si los debo afrontar, si los debo escuchar... Logramos en seguida en siete meses algo que no era fácil, hay que ajustar detalles y creo que hicimos un muy buen partido hoy pero eso no le sirve a la gente. Hay que ganar, gustar y golear entonces a la gente hoy cualquier tipo de explicaciones no le alcanza", aseguró.

