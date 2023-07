River le ganó 2-0 a Colón y acaricia el título

Durísimo Un ex técnico de San Martín estalló contra River: "Regalan 20.000 entradas por partido"

En la segunda parte, con la tranquilidad de la ventaja, River fue paciente y pegó en el momento justo: tras el saque rápido de Casco y el centro preciso de Nacho Fernández, el goleador no perdonó y aplicó la ley del ex (no gritó el gol por respeto a su paso por el Sabalero).