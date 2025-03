River desembolsa 12 millones de dólares por Kevin Castaño

Tras haber jugado media hora en su última presentación con Krasnodar de Rusia, la llegada de Castaño se dilató debido a que Cruz Azul, club que poseía parte de su ficha, avisó que restaba que le envíen una documentación más para que se pueda validar la transferencia. Pasadas las horas, el elenco mexicano decidió vender el 30% que poseía.

Gallardo pidió por él para reforzar un mediocampo donde no le encontró compañero a Enzo Pérez. Por momentos, el mendocino de 39 años sufre de la soledad cubrir el sector y ni Santiago Simón, ni Giuliano Galoppo, ni tampoco Rodrigo Aliendro taparon los baches.

Castaño no es un 5 clásico, por lo que una vez superadas las pruebas médicas y firmado su contrato, jugaría al lado de Enzo, y no en lugar de él. El colombiano es más dinámico y, aunque no tiene gol, es más de ir de área a área, por lo que le solucionaría cuestiones que no tiene hoy en el plantel.

Castaño se prepara para su llegada a River

Mientras encara su trayecto hacia la Argentina para vestir la camiseta de River, Kevin Castaño utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje cristiano: "Tu me enseñas el camino de la vida; con tu presencia me llenas de alegría. ¡Estando a tu lado seré siempre dichoso!

En anteriores ocasiones, el colombiano había reaccionado a algunos comentarios de hinchas del Millonario que estaban ilusionados con su arribo y le pedían que dejara todo para llegar a Núñez. Finalmente, su deseo se hará realidad.

Fuente: TyC Sports