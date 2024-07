Riquelme explicó el garrafal error de Boca: "Mandamos el mail a las 7:43 de la tarde y era hasta las 7"

Boca Juniors vive horas de notable convulsión tras conocerse que no podrá utilizar los refuerzos en la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador a raíz de un error administrativo al momento de habilitarlos ante la Conmebol.

Redes Escándalo en Boca por el 'temita' de los refuerzos: los memes no tardaron en aparecer

Mientras las críticas por lo ocurrido crecen, el presidente del Xeneize Juan Román Riquelme decidió hablar ante los medios: “Hubo un temita con el tema de los horarios, donde estábamos nosotros tranquilos de que podíamos presentar la lista hasta las 7 de la tarde de Asunción, que serían las 8 de la noche nuestra. Mandamos el mail 7:43 de la tarde y al final no era así... Era a las 7 de la tarde nuestra, 6 de la tarde de Asunción de Paraguay. Esa es la realidad, nada más que eso. A pensar en el partido que tenemos mañana, tenemos buen plantel”.

El máximo directivo señaló que “Conmebol ha sido muy estricta” ante esta falla administrativa y ante eso “no pueden jugar los chicos”, en referencia a Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez, los cuatro refuerzos que arribaron en este mercado y no fueron habilitados.

“Estábamos convencidos de que teníamos hasta las 8 de la noche nuestra, hasta las 7 de la tarde de Asunción de Paraguay, porque tenemos el tema de horarios. Y al final no, era hasta las 7 nuestras, 6 de ellos. Nosotros mandamos el mail 7:43 de la tarde y Conmebol ha sido muy estricto, dijo que no pueden jugar los chicos. Esa es la realidad”, repasó una vez más cómo se desarrolló el proceso.

El reglamento de la Conmebol indica que la “presentación del formulario de sustitución de jugadores” para estos “playoff de octavos de final” es “hasta las 18:00 (hora de Paraguay) del día viernes 12 de julio del 2024″. Al mismo tiempo que la “presentación de las documentaciones para la regularización de las inscripciones provisionales de jugadores” para dicha instancia es “hasta las 14:00 (hora de Paraguay) del día lunes 15 de julio del 2024).

Este miércoles, desde las 21:30 (hora de Argentina), el Xeneize afrontará la ida en Ecuador y dentro de una semana, el próximo miércoles 24 de julio, definirá la serie en la Bombonera también desde las 21:30. El ganador de este choque irá en octavos contra Cruzeiro de Brasil.

“Mañana tengo la suerte de estar en Ecuador, voy a tener la suerte de conocer el estadio de Independiente del Valle, seguramente va a ser un gran partido. Tenemos mucha ilusión en los 180 minutos de poder pasar. Conmebol tiene un reglamento que ha sido tan estricto con nosotros, yo otra cosa no puedo decir. Si lo que vos decís con el tema del estadio no cumple con las normas, me imagino que Conmebol será igual de estricto que lo fue con Boca Juniors”, argumentó cuando le preguntaron por la capacidad para 12 mil personas que tiene el Estadio Banco Guayaquil en el que hace de local Independiente del Valle.

Román afirmó que tuvo un diálogo con el entrenador Diego Martínez ante lo sucedido: “Sí, claro... Cosas normales. hablamos cosas normales siempre con el técnico. Cada día tiene mucha relación con Marcelo (Delgado) y Raúl (Cascini). Las veces que lo puedo ver acá (en Boca Predio) hablo mucho de fútbol con él. Se lo ve muy bien y estamos muy contentos que mañana volvemos a competir”.

A este problema, se le sumó también la lesión de Edinson Cavani que debió bajarse del avión horas antes de partir rumbo a Ecuador. El entrenador ya sabía que, para colmo, contaba con varias bajas por distintos motivos, como la convocatoria de los jugadores que viajaron a París para disputar los Juegos Olímpicos con la selección argentina Sub 23: “Estamos contentos con los refuerzos que vinieron, estamos contentos con los chicos que fueron a jugar las olimpíadas, pero si vos lo das a las olimpíadas está mal, nadie dice que está bien que los mandaste, nadie dice que nos desarmaron toda la mitad del campo. Estamos contentos nosotros que los chicos puedan disfrutar de una experiencia única, porque la olimpíada y el Mundial de mayores son lo máximo que le puede pasar a un futbolista. Fui futbolista y yo no le podía quitar a los chicos que vivan esa experiencia”.

Cuando le pidieron un mensaje para la gente ante lo sucedido, subrayó: “Va a ser un gran partido y que los refuerzos que llegaron van a descansar y estar perfectos para el domingo. Tenemos la suerte de tenerlos con nosotros, esa es la verdad. Creo que el fútbol argentino a partir del día domingo va a empezar a sufrir porque va a tener muchos partidos, domingo y miércoles... Va a ser difícil para todos. Nosotros tenemos ilusión en lo que tenemos que jugar mañana, confiamos en el plantel que tenemos”.

“Cavani va a jugar siempre que esté bien y Marcos Rojo va a jugar siempre que esté bien, y Medel lo mismo. Me imagino, eso le tenes que preguntar a nuestro entrenador. Nosotros estamos contentos con el plantel que tenemos, con los jugadores que tenemos desde hace mucho tiempo, con los chicos de inferiores que van creciendo y van llegando a primer; y con los jugadores nuevos que han llegado a nuestro club. Creemos que estamos formando un buen plantel, tenemos mucha ilusión por competir”, afirmó.

Hay que tener en cuenta que el Xeneize está 11° tras las primeras fechas de la Liga Profesional con 7 unidades y el próximo domingo visitará a Defensa y Justicia (desde las 20:00) por la 6ª jornada que reactivará el certamen tras el parate que hubo a raíz de la disputa de la Copa América que conquistó recientemente la selección argentina en Estados Unidos.

Cuando le preguntaron a la máxima autoridad del Xeneize si seguirían activos en el mercado de pases planteó su fastidio y preguntó: “¿Cuánto querés que traigamos?”. Ante la repregunta de que hay rumores sobre varios nombres, subrayó: “No, ustedes hablan... Eso háganse cargo ustedes. Los que hablan de muchos nombres sos vos todos los días. Nosotros ya hemos gastado mucho dinero y lo hacemos con gusto, con mucho placer porque es lo que tenemos que hacer, y lo hacemos convencido. Si tenemos que incorporar, lo haremos. Y si no tenemos que incorporar, no lo haremos. Hacemos las cosas normales como siempre. Pero después que vos digas ‘se habla’. Se habla no, lo hablan ustedes. Estamos muy contentos de los chicos que llegaron”.

Román también se mostró fastidioso por los comentarios sobre el nivel de los jugadores: “Hace dos meses Saralegui era el mejor número 8 del fútbol argentino, a Pol Fernández lo tiraban al tacho de basura. Así vivimos. Tenemos un buen equipo, mañana vamos a competir bien. La gente tiene que estar segura que vamos a competir bien. Vamos a ir con la ilusión de representar a nuestro club de la mejor manera y ojalá podamos ganar. Acepto todas las cosas, todo lo que hablan, pero hace dos meses Saralegui era una maravilla, Pol Fernández no podía jugar más, lo retiraron. Ahora Pol Fernández aprendió a jugar a la pelota de nuevo y Saralegui ya no sirve más. No pasa nada... Es así en nuestro club”.

Fuente: Infobae