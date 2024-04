Rafa Nadal se bajó del Masters 1000 de Montecarlo: "Mi cuerpo no me deja"

Rafael Nadal , quien no participó del Masters 1000 de Indian Wells por no sentirse en óptimas condiciones físicas, anunció que tampoco jugará el Masters de Montecarlo , que inicia fin de semana.

"¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", lanzó el legendario tenista español en su cuenta oficial de X.