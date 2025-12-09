Racing vs. Estudiantes: cuándo, dónde y a qué hora se juega la Final del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 ahora sí conoce a sus dos equipos finalistas. Racing y Estudiantes de La Plata dirimirán quién es el mejor equipo del semestre y, además, el ganador se clasificará para jugar el Trofeo de Campeones 2025 ante Platense, que fue el vencedor del Apertura.

Una maltrecha Academia fue muy superior a Boca y dio el golpe en La Bombonera y, por su parte, el Pincha hizo lo de siempre con Gimnasia La Plata y lo dejó sin la ilusión de llegar al encuentro desenlace.

Fecha, hora y lugar de la final del Clausura 2025

La final entre Racing y Estudiantes se disputará el sábado 13 de diciembre, a las 21, y en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Esta sede ya albergó nueve finales del fútbol argentino: Apertura 2025, dos de Supercopa (2019 y 2022), una de Copa Argentina (2020), dos del Trofeo de Campeones (2021, 2023 y 2024) y dos de la Copa de la Liga (2023 y 2024).

Vale mencionar que dos de esos partidos fueron protagonizados por el León platense y en todas las ocasiones, terminó con vuelta olímpica. En el 2024, superó a Vélez por la Copa de la Liga 2024 (1-1 y triunfo por penales) y luego en el Trofeo de Campeones (3-0). En tanto, el conjunto Albiceleste cayó en su única final disputada en este escenario: goleada 0-5 contra River por la Supercopa 2019.

FUENTE: Crónica