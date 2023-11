Racing: ¿llega o no Gustavo Costas al banco de la Academia?

Del cónclave, que duró dos horas y media, participó también Rubén Capria , secretario técnico de la Academia y ex compañero de quien fue el zaguero central campeón de la Supercopa 1988.

Costas no está entre las preferencias del Mago, pero los caminos se van acortando. Guillermo Barros Schelotto dijo que “no” hace un mes, Heinze agradeció esta semana pero advirtió que se irá a vivir a Salamanca junto a su hija y Anselmi tiene una propuesta del Cruz Azul para cuando termine su contrato con Independiente del Valle.

Costas tiene 60 años, 23 como técnico, 11 títulos y 8 subcampeonatos. Dirigió Guaraní de Paraguay, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño, Olimpia, Barcelona de Guayaquil, Al Nassr, Santa Fe, Atlas, Alfayha FC, Palestino y la Selección de Bolivia.

Su último paso no fue positivo en el conjunto del Altiplano, cuya Federación está en crisis y el plantel no tiene recambio. No obstante, su trabajo es muy calificado en el exterior. Hoy es el segundo técnico argentino en actividad con mayor cantidad de partidos dirigidos (893), detrás de Miguel Russo (1192) y delante de Ricardo Zielinski (855).

Costas tiene ofertas internacionales y sólo aceptaría volver a la Argentina por Racing. Lo une un sentimiento de pertenencia y quiere una tercera oportunidad en otro contexto. Racing es competitivo y no sufre el drama económico e institucional de aquella primera vez en la que formó una dupla con Humberto Maschio.

Anselmi, el preferido de Capria, tiene un pie en México, pero depende de la llegada de Iván Alonso como director deportivo y todavía no está resuelta. Mientras tanto, Sebastián Grazzini está a cargo del equipo que se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y espera por la última fecha del próximo fin de semana frente a Belgrano de Córdoba, el lunes 27 de noviembre a las 21:30.

