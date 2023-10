Quién es el único pibe de la cantera que convocó Monasterio para enfrentar a San Lorenzo

image.png

En su paso por Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan, el mediocampista había contado que de muy chico dejó a su familia para venirse solo en busca de sus sueños: "Empezás a tomar otras responsabilidades".

"Con 13 años me vine, tomé la decisión y nunca lo dudé. Desde chico yo quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto. Me vine un poco sin saber lo que era, yo sólo quería jugar al fútbol nada más".