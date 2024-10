Quién es el técnico mundialista y con chapa en Champions que se postuló para dirigir a Boca

Boca sigue en la búsqueda de un entrenador y el máximo apuntado es Fernando Gago . Si bien no alzaron mucho la voz y el ex jugador negó un contacto con la CD , estarían negociando en secreto para que pueda sumarse cuanto antes. En vísperas de su vuelta -o no-, un entrenador mundialista y con chapa en Champions se postuló.

"Cuando yo estoy trabajando, no le presto demasiada atención al fútbol argentino. Miro a la Selección Argentina, por ahí algo de Boca y River, de Lanús y sigo a Ferro”, sostuvo Cúper, quien llevó a Egipto a la Copa Mundial de Rusia en 2018 y fue dos veces finalista de la Campesinos League con Valencia, en diálogo con el programa de Urbana Play “Todo Pasa”.

Cúper dirigió un Mundial y llevó al Valencia a dos finales de la Champions League

El técnico de 68 años tiene un extenso y vanagloriado curriculum en Europa, pasando por clubes como el Inter, Mallorca y Parma, pero en el último tiempo se aventuró en el mundo de las -exóticas- selecciones, comandando por ejemplo a Uzbekistán y la República Democrática del Congo. En Argentina, supo dirigir a Huracán y Lanús, y ahora se candidateó para Boca...

Fernando Gago desmintió su llegada a Boca:

Fernando Gago desmintió los rumores que lo acercaban a Boca y aseguró que ni él ni nadie de su entorno recibieron el llamado de ningún club. Además, se mostró ajeno a lo que dicen los medios y confirmó su continuidad en el conjunto mexicano.

"No me contactó nadie. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Se generó un rumor muy fuerte y la verdad que no ha pasado, ni conmigo ni con gente de mi entorno", sentenció el entrenador en la previa del Clásico Tapatío. Cuando fue consultado por si continuidad en el Rebaño Sagrado, expresó: "Yo tengo contrato con el club, no tuve ningún ofrecimiento de nada". Aunque también explicó que su continuidad depende de los resultados deportivos: "Todo puede pasar en el fútbol. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más; puede ser que esté siete años acá. Yo siempre vivo el hoy. No sé por qué se instaló este rumor y trato de mantenerme ajeno a lo que se dice el día a día".

La millonaria cifra que debería pagar Boca a Chivas si quiere contratar a Fernando Gago:

Si Boca quiere a Gago, deberá erogar una suma aproximada de 1.500.000 dólares que entrarán directamente en las arcas de Guadalajara. Algunas versiones desde México cuentan que se hizo ese apartado cuando firmó su contrato justamente por si un equipo como el Xeneize o la Selección Argentina, las dos prioridades del DT en su futuro en este rol, lo pretendían para tomar las riendas.