Quién es el pibe del Medanito que está cerca de jugar en la revolucionaria liga preparación de la MLS

El plantel tiene como entrenador a Amado Guevara, exjugador de MetroStars, Chivas USA y Toronto FC en la MLS, además de participar en ligas de Honduras, Costa Rica, México y España, y representar a nivel internacional a la Selección de Honduras como capitán y el futbolista con mayor número de convocatorias (139).

Se trata de un desafío por demás importante para Juan Pablo, quien desde los 13 años integra las categorías formativas de Lanús. Como Ángel Vildozo o Zacarías Morán, el joven rawsino emigró a Buenos Aires para estar más cerca del “sueño del pibe”, que es llegar a Primera. Ya había tenido la experiencia de Argentinos Juniors, donde apenas estuvo seis meses porque extrañaba mucho a su familia.

Firmar contrato con su club, compartir un entrenamiento con la Primera, estar en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, consagrarse en el Torneo de Desarrollo de la UEFA con la Selección Argentina Sub-16 y ser campeón con la Reserva (2022), son algunos de los momentos brillantes que tuvo mientras vestía la pilcha de Lanús. También fue al banco en varios partidos de Primera, aunque no tuvo la oportunidad de hacer su debut oficial. Lo espera la MLS.

¿Qué es la MLS Next Pro?

Es una liga de fútbol masculino profesional en los Estados Unidos y Canadá que completa el camino del jugador profesional desde MLS NEXT, las academias juveniles asociadas con la MLS, hasta la MLS, la principal liga nacional de EE. UU. Unos 21 clubes compitieron durante la temporada inaugural y Columbus Crew 2 ganó la primera MLS NEXT Pro Cup en octubre. MLS NEXT Pro continúa haciendo crecer el juego a través de la innovación y la diversidad, llevando el fútbol profesional a nuevas comunidades en todo el país y creando oportunidades globales tanto dentro como fuera del campo. Luego, MLS NEXT Pro se expandió para agregar siete clubes más afiliados a la MLS en 2023: Atlanta United, Austin FC, Charlotte FC, LA Galaxy, Los Angeles Football Club, Nashville Soccer Club (Huntsville City FC) y New York Red Bulls. En los próximos años se unirán más clubes independientes y afiliados a la MLS, incluido Carolina Core FC en 2024.