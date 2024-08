"Que la sigan chu....": la reacción de Peillat tras gritar el gol contra Los Leones

Tres años después de la consagración de Los Leones en Rio 2016, Peillat decidió dar un paso al costado. La designación de Retegui como head coach de los seleccionados nacionales y su continuidad al frente al equipo masculino, desembocaron en la carta en la que el jugador contó los motivos por los que renunciaba.

La frase maradoniana

Peillat habló con la TV Pública y también se refirió a la polémica y a los comentarios que recibe en redes por haber cambiado a Argentina por Alemania: "Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi... No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores", explicó.

Luego, agregó: "Hay muchas cosas que las leo... Pero, qué sé yo... Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando".

"Sin saber si esto estuvo planeado o fue el resultado de un manejo político, Retegui sin ninguna explicación vuelve con una doble función, la cual demanda mucho más trabajo, energía y tiempo. Motivo por el cual él había renunciado al mismo cargo cinco semanas atrás", expresaba Peillat, en un duro comunicado.

"Nuestro paso al costado (también había renunciado Agustín Mazzilli, quien hoy integra el plantel de Los Leones en París) es porque nos traicionaron, nos mintieron en la cara, nos faltaron el respeto y nos dejaron expuestos ante una situación inmanejable", agregó.

Retegui había renunciado a Los Leones porque su idea en ese momento era comenzar su carrera en el fútbol y ya estaba trabajando con Carlos Tevez (estuvieron cerca de llegar juntos a Rosario Central, pero se separaron de manera conflictiva). Sin embargo, volvió poco tiempo después y desencadenó el alejamiento de Peillat. Chapa explicó que la decisión de regresar a Los Leones fue por pedido del capitán Pedro Ibarra para preparar la Copa del Mundo porque no tenían entrenador. “Si no me hubiesen llamado, había mantenido mi postura”, expresaba en ese momento.

A partir de esa situación, Peillat no volvió a jugar más en la Selección Argentina más allá de que él mismo afirmó que mantenía la esperanza; sin embargo, a la distancia veía que las cosas que lo habían alejado, no se modificaban. Mientras tanto, recibió el llamado que conmovió al hockey argentino.

El llamado de Alemania para convocarlo a la selección

En 2016, el surgido en Mitre llegó a la Bundesliga para jugar en el Mannheimer y fue a fines de 2020 cuando le manifestaron si quería jugar para la selección de Alemania, a la que le había convertido tres goles en la semifinal de Río 2016.

Al Saadi Kais, entrenador del representativo alemán, lo contactó y lo primero que pensó Peillat fue que era para practicar córner corto (especialista) porque se estaban preparando para los Juegos de Tokio y solían usar las instalaciones del club. Pero era para algo más importante…

Peillat contó que le costó un año decidirse a jugar para otra selección que no fuera la Argentina, hasta que a principio de 2022 le entregaron el pasaporte alemán y tuvo su presentación en marzo en la Pro League.

“Yo no le tengo que devolver la medalla a nadie si la gané. Hoy por mil cosas tengo que tomar otra decisión en mi carrera y en mi vida y no por eso voy a decir ‘dejo de ser argentino’. Sigo siendo argentino. Nací en Argentina y soy argentino, al que le guste bien y al que no le guste que se enoje. No sé, tendrá dos problemas en ese caso: enojarse y desenojarse, simple”, expresó en una entrevista con ESPN en la previa del debut con Alemania y como respuesta a algunas críticas que recibía.

En 2014, Peillat fue elegido el mejor jugador joven del mundo y ganó la medalla de bronce en el Mundial de La Haya; al año siguiente integró el plantel de Los Leones que fueron campeones en los Juegos Panamericanos de Toronto y el cierre de ese ciclo histórico fue con la medalla dorada en Río. En total, con la camiseta argentina jugó 153 partidos y convirtió 176 goles. Ahora, Los Leones deberán cuidarse de sus cortos.

La reacción de Peillat a las críticas por su grito de gol a Los Leones

Gonzalo Peillat rompió el silencio poco después de su gol en la victoria de Alemania contra Los Leones y no esquivó los cuestionamientos por haberle gritado el tanto al conjunto nacional a pesar de su pasado. “Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal. Y no lo hicieron. Hoy, a la gente que está sentada en el sillón de su casa, criticando lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiere. Yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera. Una medalla olímpica creo que poca gente en Argentina lo consiguió, y hoy que te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé", afirmó, sin filtro.

"Mi vínculo con Argentina sigue siendo el mismo, no cambió para nada. Mi familia vive en Argentina, mis amigos están ahí; voy siempre. En cuanto a la vida, no cambió nada. El tema son las diferencias en cuanto al deporte, que en su momento se dijeron y se dejaron a un lado, por así decirlo. Y bueno, uno tiene que tomar decisiones. Yo las tomé. Si a la gente no le gustó, no le gustó. Es así", agregó.

Por otra último, también mencionó a su cuñado, Thomas Habif, integrante de Los Leones: “Mitad de familia para un lado y mitad para el otro, pero son cosas que desde el primer momento supe que iban a ser así”.

Fuente: TyC Sports